Framber Valdez vence a los Rockies, Riley Greene comanda el ataque en triunfo de los Tigres

Framber Valdez volvió a mostrar la solidez que ha caracterizado su trabajo desde el montículo y fue una de las piezas principales en la victoria de los Tigres de Detroit por 6-2 sobre los Rockies de Colorado, el viernes.

El zurdo dominicano se encargó de limitar a la ofensiva de Colorado a seis imparables y apenas una carrera sucia en seis entradas, mientras concedió dos boletos y ponchó a dos bateadores para mejorar su récord a 10-10.

Valdez mantuvo a los Rockies bajo control durante una noche en la que Detroit terminó imponiendo su ofensiva en los últimos episodios.

Colorado apenas pudo aprovechar una oportunidad en el quinto inning para romper el empate sin anotaciones, y la carrera llegó después de un error de Kevin McGonigle, quien no pudo manejar un rodado de Ezequiel Tovar con las bases llenas. Hunter Goodman luego bateó para una selección de fildeador, dejando a tres corredores de los Rockies en circulación y limitando el daño contra el abridor de los Tigres.

Los Tigres atacaron

Detroit respondió inmediatamente en la parte baja del quinto episodio. Max Clark conectó un cuadrangular solitario contra una recta de Mason Adams que viajó por encima de la pared del jardín derecho para igualar el marcador. Adams había trabajado cinco entradas de apenas una carrera y dos hits, con cinco ponches y tres boletos, pero después de retirar a los dos siguientes bateadores mediante una doble matanza, dejó el encuentro antes de que los Tigres tomaran el control.

La ofensiva de Detroit explotó en el sexto inning con cuatro carreras, todas con dos outs, ante Mark Manfredi y Nick Frasso. Gleyber Torres recibió boleto y posteriormente anotó con un triple de Riley Greene al jardín central, acción que provocó la salida de Manfredi.

Entonces, Dingler recibió a Frasso con el primer lanzamiento y lo desapareció por encima de la pared del jardín izquierdo para producir dos carreras y colocar el marcador 4-1. El receptor de los Tigres llegó así a 27 jonrones en la temporada, su primero desde el 6 de agosto.

La entrada todavía tenía más para Detroit. Clark fue golpeado por un lanzamiento, se robó la segunda base y terminó anotando sin que los Tigres necesitaran conectar otro imparable, aprovechando dos lanzamientos descontrolados de Frasso para aumentar la ventaja a 5-1.

Greene volvió a aparecer en el octavo capítulo para completar una noche ofensiva destacada. El jardinero conectó sencillo, doble y triple, anotó una carrera y remolcó dos, y en esa entrada agregó otro doblete por la línea del jardín derecho que permitió a Spencer Torkelson cruzar el plato. Torkelson había iniciado la entrada con un boleto, y la conexión de Greene llevó la ventaja de Detroit a 6-1.

Los Rockies intentaron reaccionar en el noveno episodio. Adael Amador abrió con sencillo ante Brant Hurter y avanzó después de dos rodados, hasta que Zac Veen produjo la segunda carrera de Colorado con un sencillo dentro del cuadro. Jake McCarthy conectó otro imparable, obligando a Detroit a retirar a Hurter y llamar al cerrador Kenley Jansen.

Jansen se encargó de poner punto final al partido al ponchar a Connor Norby, consiguiendo su salvamento número 19 de la temporada. La victoria permitió a los Tigres mejorar a 68-79 y ganar por cuarta ocasión en sus últimos seis partidos, mientras los Rockies cayeron a 55-92 y extendieron a cinco su cadena de derrotas.

Para Colorado, la derrota volvió a evidenciar los problemas ofensivos que marcaron buena parte del encuentro: los Rockies llegaron a reunir tres hits y un boleto en el quinto episodio, pero solo pudieron convertir esa oportunidad en una carrera gracias al error defensivo de Detroit.