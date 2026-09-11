VIDEO | ¡A octubre con el jonrón 40 de Junior Caminero!: los Rays, primeros en pasar a los playoffs

Junior Caminero puso el sello dominicano a la clasificación de los Rays de Tampa Bay. El antesalista conectó el cuadrangular número 40 de su temporada, un batazo espectacular hacia las gradas del jardín izquierdo que dejó tendido a Houston, y le dio a Tampa Bay una victoria 3-1 sobre los Astros en el Tropicana Field. Con ese triunfo, los Rays se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas en asegurar su presencia en la postemporada de 2026.

El jonrón de Caminero no fue simplemente el último batazo de una victoria. Fue la imagen perfecta de una temporada en la que Tampa Bay desafió todas las expectativas.

El dominicano llegó a la jornada como una de las principales figuras ofensivas del equipo y candidato al premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Antes del encuentro aparecía con 39 cuadrangulares, 93 carreras impulsadas, 156 hits, promedio de .280 y OPS de .896 en 146 partidos.

¡ESTA ES LA CASA DE JUNIOR CAMINERO! ¡40 JONRONES EN LA TEMPORADA! pic.twitter.com/MSASOfRFoK — MLB Español (@mlbespanol) September 12, 2026

Pero el camino de los Rays hacia octubre comenzó mucho antes de aquella celebración. Cuando el club se reunió en el clubhouse visitante del Busch Stadium para el Opening Day contra los Cardinals, las expectativas externas eran prácticamente inexistentes.

Después de dos temporadas decepcionantes y de una temporada baja que no parecía anunciar grandes cambios, muchos pronosticaban que Tampa Bay terminaría último en el Este de la Liga Americana.

Dentro del equipo, sin embargo, la historia era diferente. Los Rays estaban convencidos de que tenían demasiado talento y demasiada química para repetir lo ocurrido en los dos años anteriores.

Erik Neander, presidente de operaciones de béisbol, incluso rompió con su costumbre de no hacerlo cada temporada y ofreció un discurso de pretemporada en San Luis para transmitirles a sus jugadores esa confianza.

First career walk-off hit

40th home run of the season

To send @RaysBaseball to October



JUNIOR. CAMINERO. pic.twitter.com/M3rZcyHX4T — MLB (@MLB) September 12, 2026

"Fue sincero. Simplemente compartí un mensaje en el que creíamos. Eso fue todo", explicó Neander. "No lo hago todos los años, pero sentí que era importante que lo supieran".

Meses después, aquellas palabras encontraron su confirmación en el terreno. Los Rays pasaron 116 días en la cima del Este de la Liga Americana y establecieron un récord de franquicia al permanecer 115 días, y contando, con el mejor récord de toda la Liga Americana. Su consistencia terminó convirtiendo las dudas de marzo en una clasificación anticipada en septiembre.

La victoria sobre Houston llegó después de que Tampa Bay redujera a dos su número mágico con una victoria sobre Atlanta. El equipo había encontrado distintas maneras de producir carreras durante toda la campaña.

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Una noche podía aparecer el poder de la parte alta del lineup y en otra podía imponerse la combinación de contacto, velocidad y presión constante de los bateadores de la parte baja. Contra los Bravos, por ejemplo, Victor Mesa Jr., Chandler Simpson, Richie Palacios, Jorge Mateo, Cedric Mullins y Yandy Díaz habían construido una ofensiva de siete carreras.

Balance en la alineación

Esa variedad explica buena parte del éxito. En la parte alta de la alineación aparecen Caminero y Yandy Díaz, dos de sus principales armas ofensivas.

En la parte baja, Simpson representa la velocidad y el contacto que han convertido a los Rays en un equipo incómodo para cualquier rival. Y desde el montículo, Drew Rasmussen encabezó una rotación que se mantuvo entre las mejores de las Grandes Ligas, mientras Bryan Baker asumió el papel de cerrador All-Star.

Nick Martinez, quien firmó con Tampa Bay en febrero y terminó teniendo un impacto importante tanto sobre el montículo como dentro del clubhouse, destacó que la confianza transmitida por Neander y la oficina principal fue fundamental.

"Desde el principio esperaban que ganáramos y que fuéramos un buen equipo. Creo que eso nos puso en la dirección correcta", afirmó Martinez.

La oficina de Neander también reforzó el roster durante la temporada con tres piezas importantes antes de la fecha límite de cambios: el receptor Liam Hicks, el abridor Freddy Peralta y el relevista Tyler Wells.

A ellos se sumaron contribuciones de jugadores menos reconocidos, como Victor Mesa Jr., autor del jonrón que empató el partido en la quinta entrada del encuentro que terminó asegurando la clasificación.

El regreso al Tropicana Field tuvo además un significado especial. Después de que el huracán Milton provocara daños en el estadio y obligara a los Rays a jugar la temporada pasada al aire libre en el George M. Steinbrenner Field de Tampa, regresar a su casa reconstruida hizo todavía más simbólica la celebración del viernes. Tampa Bay no aseguraba una clasificación como local desde 2021.

Y todo ocurrió mientras el clubhouse conservaba aquella química que el equipo había identificado desde los entrenamientos de primavera. Para Martinez, existe una relación directa entre el ambiente interno y lo que ocurre en el terreno.

"Creo que existe una relación directa entre el tipo de clubhouse que tienes y la manera en que los jugadores se desempeñan en el terreno. Nosotros jugamos los unos por los otros", dijo. "Hemos jugado los unos por los otros desde el comienzo de la temporada e incluso durante los días más difíciles del verano".

La clasificación, sin embargo, no significa que Tampa Bay haya terminado su misión. Con marca de 88-59 y una ventaja de 3.5 juegos sobre los Yankees cuando quedaban 15 partidos, incluidos cuatro enfrentamientos en el Yankee Stadium durante la última semana, los Rays todavía tienen como prioridad conquistar el Este de la Liga Americana por primera vez desde 2021.

También quieren borrar el recuerdo de tres eliminaciones consecutivas en las primeras rondas entre 2021 y 2023. Esta es la décima clasificación a la postemporada en la historia de la franquicia y la primera desde 2023, pero el equipo sabe que todavía hay objetivos mayores.

"No tenemos la oportunidad de relajarnos ni de estar satisfechos con el lugar en el que estamos. Tenemos que mantenernos enfocados y queremos ganar la División Este de la Liga Americana", advirtió Drew Rasmussen. "Tenemos que hacer nuestro trabajo todos los días".

Kevin Cash, mientras tanto, disfruta de un grupo que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de la campaña.

"Este equipo ha sido muy divertido para formar parte de él", dijo el manager. "La manera en que se han unido desde los entrenamientos de primavera durante el transcurso de la temporada. Es un placer estar cerca de ellos. Es un equipo al que resulta fácil apoyar".

Lo que comenzó con pocos pronósticos a favor terminó con una clasificación anticipada, un récord de consistencia y un dominicano como protagonista de la celebración. Caminero conectó el jonrón 40, los Rays aseguraron su boleto a octubre y aquella confianza que parecía atrevida en marzo ahora tiene una prueba irrefutable: Tampa Bay no solo compitió; se convirtió en el primer equipo de las Mayores en reservar su lugar en la postemporada.

Y ahora, después de demostrar que podían ganar cuando casi nadie apostaba por ellos, los Rays quieren demostrar que también pueden hacerlo en octubre.