MLB recuerda los 25 años del 11 de septiembre con un emotivo documental

"When America Took the Field": El documental que revive cómo el béisbol sanó a Nueva York tras el 11 de septiembre. ( ARCHIVO/ MLB )

Los Yankees y los Mets vivieron de manera diferente, pero igualmente dolorosa, el impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y "When America Took the Field" (Cuando Estados Unidos saltó al campo), recupera esas historias para mostrar cómo el béisbol terminó convirtiéndose en una de las primeras fuentes de esperanza para una ciudad golpeada por la tragedia.

El documental, producido por MLB Network y estrenado el jueves en Citi Field, reconstruye aquellos días a través de las experiencias de los dos equipos de Nueva York, y puede ser visto de manera gratuita en esta página del portal oficial:

(https://www.mlb.com/news/sept-11-documentary-when-america-took-the-field-premieres-in-new-york)

Del lado de los Mets, la historia conduce inevitablemente al jonrón de Mike Piazza, conectado 10 días después de los ataques, cuando el equipo regresó al Shea Stadium.

Mientras que en el caso de los Yankees, la película recuerda el recorrido que llevó al equipo hasta la Serie Mundial y el papel que desempeñó el béisbol en una ciudad que todavía intentaba recuperar la normalidad.

Recuerdos imborrables

El jonrón de Piazza quedó grabado como uno de los momentos deportivos más importantes de aquellos días. Terri Tobin, jefa del Departamento de Policía de Nueva York, había pasado más de una hora evacuando sobrevivientes de Ground Zero antes del derrumbe de la Torre Sur.

Las heridas sufridas la llevaron al hospital, desde donde, 10 días después, siguió el regreso de los Mets al Shea Stadium. Horas más tarde vio a Piazza conectar el cuadrangular que, más allá del marcador, representó un destello de esperanza.

"Tenemos esos recuerdos grabados a fuego en la mente", recordó Tobin durante el estreno, sentada junto a Piazza y otros integrantes de los Mets de 2001. "Pero debo decir que el verdadero destello de esperanza llegó cuando Mike conectó ese jonrón".

La película también rescata la historia de los Yankees y su recorrido hasta la Serie Mundial, una postemporada cargada de simbolismo para Nueva York.

Entre sus testimonios aparece Ray Sturm, agente del Servicio Secreto que durante la Serie Mundial trabajó de incógnito como umpire, una de las historias que ilustran hasta qué punto el béisbol y la seguridad nacional se cruzaron durante aquellos días.

David Wright, quien asistió al estreno, tenía apenas 18 años cuando ocurrieron los ataques y acababa de completar su primera temporada en las Ligas Menores. Todavía no era un neoyorquino, pero aquella tragedia modificó la manera en que veía la ciudad y el uniforme que algún día vestiría.

"Ponerse aquel uniforme de las Ligas Menores a partir de entonces se sentía diferente", explicó Wright. "Aunque tenía muy poca experiencia en Nueva York, llevar el nombre de Nueva York sobre el pecho significaba mucho más".

Pero "When America Took the Field" va más allá de las estrellas, los jonrones y las Series Mundiales. El documental cuenta también las historias de familias que perdieron a sus seres queridos y encontraron en el béisbol una forma inesperada de sobrellevar el dolor.

Una de ellas es la familia Marino. Kenny Marino, integrante de Rescue 1, una unidad especializada del Departamento de Bomberos de Nueva York, fue uno de los 343 bomberos que murieron el 11 de septiembre. Después de su muerte, su esposa, Katrina, encontró consuelo en uno de los ídolos de Kenny: Ken Griffey Jr.

También está Brielle Saracini, hija de Victor Saracini, capitán del vuelo 175 de United Airlines, el avión que impactó contra la Torre Sur. Tras la muerte de su padre, Brielle escribió a Derek Jeter, su jugador favorito. Dos semanas después, una fotografía captó el momento en que descubrió que el capitán de los Yankees le había respondido.

La historia de los Mets también está representada por la familia Quackenbush. Chris Quackenbush trabajaba en el piso 104 de la Torre Sur y había llegado temprano a su oficina aquella mañana. Era un fanático de los Mets. Diez días después, su hijo C.J. estaba en las gradas del Shea Stadium cuando el equipo regresó al terreno y Piazza conectó el jonrón que se convertiría en símbolo de aquel regreso.

"Más allá de contar las historias del béisbol, queríamos encontrar algunas historias familiares que pudiéramos contar", explicó el director Andrew Brenner. "Realmente queríamos mostrar el papel que desempeñó el béisbol a la hora de ayudar a las personas a sanar, aunque fuera un poco".

El documental reúne además testimonios de figuras como Ken Griffey Jr., Bernie Williams, Chipper Jones, Roger Clemens y Craig Biggio, así como de los managers Bobby Valentine y Joe Torre, el excomisionado Bud Selig y los comentaristas Bob Costas, Joe Buck y Tom Verducci. También incluye una extensa conversación entre Todd Zeile, Piazza, Al Leiter y John Franco.

Veinticinco años después de aquellos acontecimientos, Zeile mantiene vivo el recuerdo. Cada 11 de septiembre asiste a una ceremonia en uno de los más de 200 cuarteles de bomberos de Nueva York para recordar a los 343 miembros del cuerpo que perdieron la vida.

"Esa es la sencilla misión que tenemos", dijo Zeile. "Asegurarnos de que nadie los olvide jamás".

Esta versión pone el foco desde el inicio en la experiencia de Mets y Yankees, especialmente en Piazza y el recorrido de los Yankees a la Serie Mundial, y después amplía la crónica hacia las historias humanas que explican por qué el béisbol adquirió un significado tan especial tras el 11 de septiembre.