Los Dodgers pierden oficialmente a Shohei Ohtani que va a lista de lesionados por 15 días

Los Dodgers entran en la recta final de la temporada con una noticia que nadie en el club quería escuchar: Shohei Ohtani está fuera de acción .

El astro japonés fue colocado este viernes en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el bíceps derecho. Es la primera vez en tres temporadas que Ohtani pasa por la lista de lesionados desde que viste el uniforme de los Dodgers.

La decisión llega en un momento particularmente delicado. Los Dodgers avanzan hacia la conquista de la División Oeste de la Liga Nacional por decimotercera vez en 14 temporadas y mantienen una cerrada batalla con los Milwaukee Brewers por el mejor récord de las Grandes Ligas.

Ahora tendrán que hacerlo sin una de sus principales armas ofensivas.

La lesión fue colocada oficialmente como una inflamación del bíceps derecho y el movimiento fue retroactivo al 8 de septiembre, un día después de la última aparición de Ohtani.

Aquella noche se fue de 3-0, con dos ponches y una base por bolas.

Posible regreso

El calendario tampoco juega a favor de Los Ángeles. Si todo marcha de acuerdo con los plazos mínimos, Ohtani podría regresar el 23 de septiembre, cuando al equipo solo le quedarían cinco partidos de temporada regular.

La situación resulta particularmente llamativa porque durante buena parte del año la atención había estado concentrada en otra parte de su cuerpo: la rodilla.

Ese problema obligó a Ohtani a dejar de lanzar a principios de julio. Durante el receso del Juego de Estrellas recibió una inyección de lubricante en la articulación.

Más tarde, a finales de julio, reveló que también sufría molestias en el bíceps, aunque los Dodgers minimizaron inicialmente ese problema frente a la preocupación que generaba la rodilla.

Ahora, el bíceps es oficialmente el motivo de su ausencia.

Y mientras una estrella se detiene, otra figura comienza a escribir su propia historia. Los Dodgers recurrieron a Josue De Paula.