Milwaukee sella su pase a la postemporada con un salvaje triunfo 20-0 sobre los Rojos

El venezolano William Contreras al momento de conectar un jonrón para Milwaukee. ( ARCHIVO/ MLB )

Los Brewers no solo derrotaron con contundencia a los Cincinnati Reds, sino que aseguraron su boleto a la postemporada por octava ocasión en las últimas nueve temporadas.

El marcador lo dice casi todo: 20-0.

Pero la historia fue mucho más que una simple paliza.

Desde el primer inning, Milwaukee dejó claro que no estaba dispuesto a darle tregua a Cincinnati. Dos carreras en la entrada inicial fueron apenas el comienzo de una ofensiva que terminaría descargando 23 imparables, la mayor cantidad del equipo en la temporada.

En el segundo episodio llegó el verdadero terremoto. Seis carreras cruzaron el plato y los Brewers tomaron una ventaja de 8-0 que ya parecía definitiva.

Brice Turang conectó un cuadrangular de 382 pies hacia el jardín derecho-central y Jake Bauers agregó otro, esta vez de 412 pies, mientras los lanzadores de Cincinnati buscaban desesperadamente una salida.

Andrew Abbott no la encontró. El abridor de los Reds apenas pudo completar parte de la segunda entrada antes de ser retirado después de permitir nueve hits y seis carreras.

Milwaukee, sin embargo, no levantó el pie del acelerador.

En la cuarta entrada llegó otra carrera y, en la quinta, los Brewers terminaron de convertir el partido en una exhibición ofensiva. Ocho carreras subieron al marcador en ese inning, llevando la ventaja a un abrumador 17-0.

Fue entonces cuando Garrett Mitchell escribió uno de los capítulos más especiales de su carrera.

Con las bases llenas, Mitchell conectó su décimo jonrón de la temporada y el primero de su carrera con las almohadillas congestionadas. La pelota desapareció detrás de la cerca y, con ella, cualquier esperanza que pudiera quedarle a Cincinnati.

Dominio monticular

Mientras la ofensiva hacía historia, Dustin May se encargaba de que los Reds no tuvieran respuesta.

El derecho lanzó seis entradas de apenas dos hits, ponchó a seis y concedió una sola base por bolas.

Adquirido en la fecha límite de cambios procedente de los St. Louis Cardinals, May consiguió así su segunda victoria con Milwaukee, consolidando una actuación dominante en una noche perfecta para los Brewers.

Y todavía quedaba más.

William Contreras, una de las figuras ofensivas del conjunto de Milwaukee, completó su propia fiesta con seis carreras impulsadas.

En la octava entrada disparó un jonrón de tres carreras ante el receptor José Trevino, quien tuvo que asumir el papel de lanzador para cubrir los dos últimos episodios del encuentro.

El partido terminó con el novato Garrett Stallings sobre el montículo. Stallings lanzó las tres últimas entradas y consiguió el primer salvamento de su carrera.

Pero uno de los momentos más espectaculares de la noche no llegó con el bate.

En la quinta entrada, el novato Luis Lara protagonizó una de esas jugadas que quedan grabadas en la memoria.

Eugenio Suárez conectó un batazo que parecía destinado a convertirse en jonrón, pero Lara saltó por encima de la pared del jardín derecho y realizó una atrapada sensacional para mantener la pizarra en blanco.

Fue el reflejo perfecto de una noche en la que a Milwaukee le salió prácticamente todo.

Los Brewers mejoraron a 92-56,

Si quieres, puedo convertirla también en una crónica al estilo de un periódico dominicano, con un tono más emocionante, frases más cortas y énfasis en los jugadores latinos como William Contreras, Jackson Chourio y Eugenio Suárez.