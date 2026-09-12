Lindor dispara jonrón con bases llenas y Soto dispara uno solitario en triunfo de Mets ante Yankees

Francisco Lindor conectó un jonrón de apertura y agregó un grand slam en el octavo episodio para liderar la ofensiva de los Mets de Nueva York en la victoria 12-2 sobre los Yankees de Nueva York, este sábado en un partido en el que el dominicano Juan Soto despachó un cuadrangular solitario.

Así concluyó el segundo partido de la Serie del Subway en el Yankee Stadium. Luis Torrens también disparó un cuadrangular de dos carreras y Carson Benge aportó otro vuelacercas solitario, en un castiga al abridor yanquista Gerrit Cole.

Es la primera vez en su historia que los Mets conectan seis vuelacercas contra los Yankees.

El novato Zac Thornton (4-5) se acreditó la victoria al permitir dos carreras y cinco hits en siete entradas, en una destacada actuación en su debut en la Serie del Subway Series.

Gerrit Cole (8-9) cargó con la derrota.