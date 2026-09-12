Tatis Jr. jonronea en triunfo de los Padres sobre los Gigantes de Devers, que también voló la cerca

Fernando Tatis Jr. ( ARCHIVO / AFP )

Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill conectaron jonrones solitarios para los Padres de San Diego, que superaron 7-6 a los Gigantes de San Francisco este sábado.

Tatis Jr. disparó uno de los cuadrangulares de San Diego, mientras su compatriota Rafael Devers conectó un jonrón solitario en la primera entrada para los Gigantes.

Fue el séptimo vuelacercas de Devers en septiembre, mes en el que batea para .342, con 19 carreras impulsadas y porcentaje de embasarse de .456.

Michael King (11-9) obtuvo la victoria al permitir tres carreras en siete entradas. Mason Miller dominó el noveno episodio para preservar la ventaja.

Miller consiguió su salvamento número 36.

César Perdomo (0-1) cargó con la derrota. Xander Bogaerts bateó cuatro hits en cinco turnos por San Diego, mientras Austin Hays agregó dos imparables.

Tatis Jr. bateó de 3-2, un jonrón, anotó una carrera, empujó otra, recibió tres boletos. Fue su jonrón 21 de la temporada. Manny Machado se fue en blanco en cuatro turnos.

Devers conectó de 4-1, una anotada, dos empujadas y despachó su jonrón 37.