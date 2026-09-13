Rafael Devers se despide de la temporada con lesión que requerirá de cirugía

Rafael Devers estaba a punto de empatar su máximo en jonrones, logrado en 2021. ( GETTY IMAGES )

La temporada de Rafael Devers con los Gigantes de San Francisco ha llegado a su fin de la manera más inoportuna y dolorosa. Cuando el toletero dominicano atravesaba por su momento más tórrido con el madero en todo el año, la franquicia anunció este domingo su colocación en la lista de lesionados de 60 días debido a una lesión en la musculatura del core (core muscle injury), una dolencia que requerirá evaluación quirúrgica inmediata.

La decisión frena en seco un tramo arrollador para el inicialista y bateador designado quisqueyano, quien se despide del curso de manera prematura justo cuando castigaba el pitcheo contrario a placer. Los Giants añadieron que Devers consultará con un especialista, según Alex Pavlovic de NBC Sports Bay Area.

Devers venía de conectar cuadrangular en sus últimos dos compromisos y registró una cifra demoledora de ocho batazos de vuelta completa con 20 carreras remolcadas en sus últimos 11 partidos disputados, elevando su promedio de bateo de un flojo .207 registrado en abril a un respetable .258.

El estelar bateador viaja este lunes a Filadelfia para consultar con el especialista Dr. William Meyers. En caso de recomendarse el procedimiento quirúrgico, la operación se llevaría a cabo este mismo martes.

Una batalla en silencio

El mánager de San Francisco, Tony Vitello, reveló que la molestia no es reciente, sino un problema con el que el dominicano ha tenido que lidiar en silencio durante un periodo prolongado.

"Luchó contra esto durante todo el año", expresó el capataz de los Gigantes. "Creo que es algo que lo ha estado molestando desde hace un par de años".

Muestra de su notable durabilidad y compromiso físico es que Devers había participado en 309 partidos de manera consecutiva antes de tener que quedar fuera del alineamiento el pasado miércoles en la victoria 7-6 sobre los Cardenales de San Luis. A pesar de los dolores, deja la temporada liderando a San Francisco con 37 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas.

En el tercer año de su histórico contrato de 10 temporadas y $313.5 millones —pacto firmado originalmente con Boston antes de ser cambiado a los Gigantes en junio de 2025—, el quisqueyano acumula ya 272 jonrones y un promedio vitalicio de .274 a lo largo de 10 campañas en las Grandes Ligas.

La mirada puesta en el regreso

Pese al trago amargo que significa perder a su principal cañón en la recta final, el cuerpo técnico de San Francisco transmite optimismo de cara al futuro. "Creo que está bastante entusiasmado con el próximo año", señaló Vitello. "Su confianza en el éxito del próximo año me da confianza a mí".

Para cubrir el espacio dejado en el roster de 40 peloteros, la organización de San Francisco seleccionó el contrato del jardinero Scott Bandura desde la sucursal Triple-A en Sacramento, en un movimiento administrativo que cierra formalmente el capítulo 2026 para el poderoso toletero dominicano.