Freddy Peralta sigue intratable con los Rays en barrida a Astros

Freddy Peralta ha dominado en sus últimas cuatro aperturas y el uso que hace de su cambio de velocidad podría ser una de las principales razones de su éxito con los Rays. ( DUANE BURLESON/GETTY IMAGES )

Tras ganar una serie de tres partidos en Atlanta, los Rays regresaron a casa, aseguraron su puesto en la postemporada y barrieron la serie de fin de semana ante los Astros con una contundente victoria de 14-4 el domingo en el Tropicana Field.

Fue la decimoquinta barrida de la temporada para Tampa Bay, un récord de la franquicia y la mayor cantidad en todas las Grandes Ligas. Esta victoria abultada convirtió a los Rays en el primer equipo de la Liga Americana en alcanzar las 90 victorias, elevó su marca a 31 juegos por encima de .500 (90-59), mejoró su récord en casa a 50-25 y mantuvo su ventaja de cuatro juegos sobre los Yankees (86-63) en el Este, a falta de 13 partidos por disputar.

El abridor dominicano Freddy Peralta continuó su increíble transformación con Tampa Bay, lanzando cinco entradas sin permitir imparable y ponchó cuatro. Otorgó tres bases por bolas en el tercer episodio, pero el tercera base Junior Caminero realizó una gran jugada defensiva y un buen tiro tras un rodado de Isaac Paredes para dejar las bases llenas.

Peralta (9-11) otorgó tres bases por bolas y lanzó 86 pitcheos. El derecho ganó su cuarta apertura consecutiva y ha permitido dos carreras en sus últimas 23 entradas.

La ofensiva

El cubano Victor Mesa Jr. conectó tres de los 15 hits de los Rays. Bateó un triple de dos carreras en la primera entrada contra Hayden Wesneski (5-2) antes de anotar con un rodado de Chandler Simpson para darle a Tampa Bay la ventaja definitiva.

Peralta comentó que le había dicho al receptor Nick Fortes, antes de la acción, que lanzaría a la zona de strike confiando en que "alguien haría la jugada por mí". Caminero respondió tal como Peralta había predicho.

"He mencionado lo excelente que ha sido la defensa a mis espaldas, y simplemente he confiado en eso", dijo Peralta. "El mérito es de ellos; estoy muy agradecido de contar con esta defensa aquí".

Con una ventaja de 11 carreras y 86 lanzamientos realizados (49 strikes), Peralta fue retirado del montículo tras cinco entradas. Por su parte, Paredes puso fin a la posibilidad de un juego sin hit para los Rays al conectar un jonrón de dos carreras ante el prospecto de lanzamientos potentes Brody Hopkins. Hopkins se recuperó logrando su primer ponche en las Grandes Ligas, otro momento memorable en un partido repleto de ellos.