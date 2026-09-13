Vladimir Guerrero Jr. pega su primer jonrón en Toronto en más de un año

Vladimir Guerrero Jr., celebra la victoria tras un partido contra los Baltimore Orioles en el Rogers Centre el 13 de septiembre de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá. ( GETTY IMAGES/VAUGHN RIDLEY )

Vladimir Guerrero Jr. se quedó parado, no iba a salir de la caja de bateo hasta que aquella pelota abandonara el parque. Al final, lo consiguió. En su 289na visita al plato del 2026 y en el 150mo juego de la temporada, Guerrero conectó un jonrón en el Rogers Centre, en el quinto inning ante el abridor de los Orioles, Trevor Rogers, en la victoria de Toronto 8-1 sobre Baltimore.

Fue el primer vuelacercas del dominicano en serie regular en Toronto desde el 17 de agosto de 2025.

"Conozco mi estadio", dijo Guerrero a la cadena de TV. "Sé cuándo puedo quedarme parado en el plato". Se quedó inmóvil como una estatua sobre el plato, con el bate apuntando hacia la esquina del jardín izquierdo del estadio mientras la pelota volaba fuera del parque. No superó la pared por mucho, pero Guerrero lo sabía. Aunque había pasado bastante tiempo, lo sabía.

El seis veces All-Star recibió una ovación al romper la racha de 85 partidos sin ganar.

"Mirabas a tu alrededor y parecía un jonrón para ganar el partido", dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider, tras el encuentro, según Keegan Matheson de MLB.com. "Vi a (Andrés) Giménez saltar la barandilla. George (Springer), Ernie (Clement) y yo chocábamos las manos. Vlad es nuestro hombre".

Guerrero terminó el partido bateando de 5-4. El jonrón del jugador de 27 años fue el segundo de tres consecutivos conectados por los Blue Jays. Springer y Kazuma Okamoto también pegaron cuadrangulares, logrando así tres vuelacercas seguidos para Toronto por primera vez desde 2012.

"Espero que esto sea una señal", dijo Guerrero. "He trabajado muy duro para esto y espero que sea la señal. Seguiré dándolo todo por los aficionados y por el equipo, tratando de ayudar a ganar cada día".

Un año por debajo

Guerrero suma nueve jonrones, 56 carreras impulsadas y un OPS de .700 en 135 partidos. Es la peor campaña de sus ocho años de carrera y la primera temporada de una extensión de contrato por 14 años y 500 millones de dólares que firmó en abril de 2025.

"Lo intento, créanme; cada vez que salgo al campo trato de hacer mi trabajo. Intento dar el 100 por ciento", dijo Guerrero. "Tengo a todos mis compañeros conmigo, creen en mí y, afortunadamente, los aficionados también creen en mí".