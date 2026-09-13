Un oportuno Agustín Ramírez eclipsó el primer cuadrangular de De Paula

Josué de Paula llegó a la MLB el pasado viernes precedido de pegarle fuego a las ligas menores. ( GETTY IMAGES )

Eñ loanDepot park fue el escenario de una jornada electrizante de béisbol donde el bate oportuno del dominicano Agustín Ramírez terminó acaparando los reflectores en el noveno episodio, eclipsando lo que prometía ser el día soñado para el cotizado prospecto de los Dodgers, el también quisqueyano Josué de Paula.

Con la entrada de Ramírez como bateador emergente en la parte baja de la novena entrada, los Marlins de Miami sellaron una remontada épica de cuatro anotaciones para dejar en el terreno 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles.

Luego de que Javier Sanoja empatara el encuentro con un doblete impulsor de dos carreras ante el relevista Tanner Scott, Brock Stewart entró al rescate por Los Ángeles, solo para ser recibido por un batazo monumental de Ramírez sobre una recta en conteo de 2-1 que superó la pared del jardín izquierdo-central.

El batazo decisivo de Ramírez dio a Miami (74-76) la victoria en la serie particular de la temporada (4-2) y el triunfo en dos de tres compromisos durante el fin de semana ante los líderes del Oeste de la Liga Nacional, ante una asistencia combinada de 96,187 fanáticos en el fin de semana.

El momento de De Paula

La oportuna intervención de Ramírez tapó el estelar debut de poder de De Paula. El jardinero dominicano de 21 años, ascendido el viernes desde Doble-A tras la inclusión de Shohei Ohtani en la lista de lesionados, disparó el primer imparable de su carrera en las Grandes Ligas: un cuadrangular de tres carreras en el cuarto episodio contra el abridor de los Marlins, Eury Pérez.

De Paula descargó un batazo de 416 pies hacia el segundo piso del jardín derecho que colocó a Los Ángeles al frente en ese momento. Además del bambinazo, el novato sumó un doblete y un pasaporte en una noche consagratoria en lo personal.

Sin embargo, el cierre de los Marlins reescribió el libreto del partido. El zurdo Dax Fulton (2-0) retiró los últimos dos outs en la parte alta de la novena para acreditarse la victoria, preparando la mesa para la embestida final donde el turno emergente de Agustín Ramírez se convirtió en la estocada definitiva frente a la afición miamense.