Aaron Judge truena y los Yankees aseguran su boleto a los playoffs

Los Yankees de Nueva York aseguraron este lunes su boleto a la postemporada por tercer año consecutivo y por octava ocasión en las nueve temporadas de Aaron Boone como manager, al derrotar 8-3 a los Mellizos de Minnesota en el Target Field. La clasificación llegó, además, en una jornada en la que los Azulejos de Toronto cayeron 6-5 ante los Tigres de Detroit, resultado que había garantizado el puesto de comodín incluso antes de que terminara el encuentro de Nueva York.

La noche tuvo como protagonista ofensivo a Aaron Judge, quien respondió en el momento en que los Yankees necesitaban despegarse de unos Mellizos que llegaron a tomar ventaja. El capitán conectó un jonrón de tres carreras en el octavo episodio, batazo que rompió el empate y convirtió una jornada de tensión en una celebración para Nueva York. Austin Wells también aportó un cuadrangular solitario en el noveno, mientras José Caballero había puesto a los Yankees arriba con otro jonrón.

Así fue el partido

El encuentro comenzó con los Yankees tomando ventaja en la tercera entrada, cuando Caballero encontró un lanzamiento de Dean Kremer y lo depositó más allá de la cerca del jardín izquierdo para colocar el marcador 1-0. Kremer, sin embargo, logró contener a la ofensiva neoyorquina y Minnesota respondió en el sexto capítulo para darle vuelta momentáneamente al partido.

Los Mellizos llegaron a ponerse 2-1, aprovechando las oportunidades que encontraron frente al pitcheo de Nueva York. Pero los Yankees no dejaron escapar el partido y consiguieron igualar las acciones antes de entrar al tramo decisivo, preparando el escenario para el golpe definitivo en el octavo episodio.

Fue entonces cuando Nueva York tomó el control. Después de una jugada de doble robo que puso presión sobre la defensa de Minnesota, Ben Rice conectó un sencillo productor que volvió a colocar a los Yankees en ventaja. Inmediatamente después llegó Judge, quien castigó al pitcheo de los Mellizos con un jonrón de tres carreras que amplió la diferencia y puso el marcador 6-2.

Minnesota consiguió descontar en la parte baja de ese mismo episodio con un cuadrangular solitario de Josh Bell, pero los Yankees ya habían tomado el control definitivo del encuentro. En el noveno, Wells agregó otro vuelacercas solitario para completar la producción ofensiva de Nueva York y establecer el 8-3 definitivo.

La victoria coronó una remontada importante para los Yankees en la recta final de la temporada. Un día antes habían reducido a uno su número mágico para conseguir la clasificación al derrotar 2-0 a los Mets, con una extraordinaria actuación de Cam Schlittler, quien lanzó seis entradas de un solo hit y elevó a 1.949 su efectividad, entonces la mejor de las Grandes Ligas. Nueva York había ganado 18 de sus últimos 26 partidos antes de enfrentar a Minnesota.

Ahora, con el boleto a la postemporada asegurado, los Yankees pueden concentrarse en un objetivo todavía mayor: conquistar la División Este de la Liga Americana. Tampa Bay llegaba a la jornada con marca de 90-59 y una ventaja de cuatro juegos sobre Nueva York, por lo que el equipo de Boone todavía tiene la posibilidad de alcanzar a los Rays y evitar el camino del comodín. La clasificación, sin embargo, ya está en el bolsillo: Nueva York vuelve a octubre y mantiene viva la posibilidad de pelear por otro campeonato.