Águilas Cibaeñas designan de forma simultánea a dos madrinas

Amaya Polonia (izquierda) y Nashly Fermín Ortiz, madrinas de las Águilas Cibaeñas para la temporada 2026-27. ( CEDIDA POR LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS. )

Las Águilas Cibaeñas contarán por primera vez en su memorable trayectoria, con dos madrinas de manera simultánea: Nashly Nicole Fermín Ortiz y Amaya Polonia, dos jóvenes cuyos apellidos llevan consigo una parte fundamental de la historia del conjunto amarillo.

La inédita designación une a dos familias estrechamente vinculadas con los éxitos de la franquicia. Nashly es nieta de Félix Fermín, el mánager más ganador de la pelota dominicana, mientras que Amaya es nieta de Luis Polonia, la legendaria "Hormiga Atómica" y líder histórico de hits de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Ambas asumen así una representación que va mucho más allá del protocolo y que convierte al Estadio Cibao en escenario de un encuentro entre generaciones.

La presencia de las dos jóvenes simboliza la continuidad de una tradición que durante décadas ha tenido a los Fermín y los Polonia como protagonistas.

Sus familias han estado ligadas a numerosos momentos de gloria de las Águilas, por lo que sus nombramientos representan también un homenaje a quienes han contribuido a construir la identidad de la franquicia y a mantener viva la pasión por el béisbol en el Cibao.

Detalles de las madrinas

En el caso de Nashly Nicole Fermín Ortiz, el béisbol prácticamente forma parte del idioma familiar. Su abuelo Félix Fermín está detrás de seis campeonatos nacionales y cuatro Series del Caribe como estratega, mientras su padre, Félix Fermín Jr., acumula casi dos décadas de trabajo en el departamento de Operaciones y en el cuerpo técnico del conjunto.

Su tío Andy también forma parte de esa estructura, mientras que su tía Pamela ya tuvo el honor de ser madrina de las Águilas durante la temporada 2012-2013.

Pero Nashly ha construido su propio camino. Es una joven de preparación integral, domina el inglés y el neerlandés, idioma que aprendió durante su residencia en los Países Bajos, y cursa Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

También cuenta con formación en ballet y modelaje internacional, una combinación que le permite asumir la responsabilidad de representar a la organización desde una perspectiva que une preparación, disciplina y presencia pública.

Su vínculo con el equipo, sin embargo, comenzó mucho antes de recibir oficialmente el título de madrina. Desde niña acompañó a su madre a las graderías del llamado "Valle de la Muerte", donde nació un sueño que ahora se convierte en realidad al recibir la oportunidad de representar a las Águilas.

La historia de Amaya Polonia tiene un recorrido similar, aunque marcado por su propia personalidad.

Creció entre estadios y cajas de bateo, rodeada de un ambiente en el que el béisbol no era simplemente un deporte, sino parte de la vida cotidiana. Es nieta de Luis Polonia, uno de los grandes símbolos de la historia de las Águilas y líder histórico de imparables de LIDOM, e hija del ejecutivo aguilucho Luis Polonia Jr.

Amaya también ha desarrollado una trayectoria propia lejos de los terrenos. Es estudiante de Arquitectura en la Pucmm, al tiempo que ha construido una carrera como modelo profesional y creadora de contenido.

Su relación con el deporte tampoco es nueva: en 2025 fue madrina de los Granjeros de Moca, experiencia que le permitió conocer de primera mano las responsabilidades que implica representar a una organización deportiva.

Ahora, el desafío adquiere una dimensión diferente al vestir los colores de las Águilas y portar uno de los apellidos más reconocibles de la historia del club. Amaya resume esa responsabilidad con una filosofía que refleja su manera de asumir el momento: "Algunas historias se heredan y otras se construyen".

Y precisamente en esa frase parece encontrarse el significado de esta doble designación. Nashly y Amaya heredan historias construidas por sus abuelos, pero al mismo tiempo tendrán la oportunidad de escribir un nuevo capítulo dentro de la tradición aguilucha.

Las Águilas Cibaeñas convierten así la figura de sus madrinas en un símbolo de familia, identidad regional y continuidad generacional. Los apellidos Fermín y Polonia, que durante décadas han estado asociados con triunfos, liderazgo y pasión por el béisbol, tendrán ahora una representación renovada en las nuevas generaciones.

RELACIONADAS