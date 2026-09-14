Dodgers vuelven a postemporada y Teoscar Hernández dispara jonrón en triunfo sobre Cincinnati

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a asegurar su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas, al derrotar 4-1 a los Reds de Cincinnati, en una noche en la que el dominicano Teoscar Hernández conectó un jonrón clave para ampliar la ventaja de los campeones mundiales.

Los Ángeles llegó al Great American Ball Park con el control de su destino y necesitaba únicamente una victoria para sellar su clasificación.

Kyle Tucker abrió el marcador con un cuadrangular solitario ante el zurdo de Cincinnati, Nick Lodolo, en la segunda entrada.

Dos episodios más tarde llegó el batazo de Hernández. El jardinero dominicano desapareció la pelota ante Lodolo con dos outs, después de que Tucker negociara una base por bolas, para colocar el marcador 2-0 a favor de los Dodgers.

Los jonrones de Tucker y Hernández respaldaron una extraordinaria actuación del zurdo Tarik Skubal, quien lanzó siete entradas sin permitir carreras, concedió apenas tres imparables y una base por bolas, además de ponchar a nueve.

La victoria permitió a los Dodgers asegurar su decimocuarta participación consecutiva en la postemporada, igualando el récord histórico de Atlanta, que logró una racha de 14 clasificaciones entre 1991 y 2005.

Los Ángeles, además, mantiene el objetivo de conquistar su decimotercer título de la División Oeste de la Liga Nacional en las últimas 14 temporadas.

Los campeones mundiales buscan también convertirse en el primer equipo de las Grandes Ligas en ganar tres Series Mundiales consecutivas desde que los Yankees de Nueva York lo hicieron entre 1998 y 2000.