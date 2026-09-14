Julio Rodríguez, Otto López y Nasim Núñez son nominados por primera vez al premio Roberto Clemente

Los dominicanos Julio Rodríguez, Otto López y Nasim Nuñez fueron incluidos entre los 30 nominados al Premio Roberto Clemente 2026 de las Grandes Ligas, uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos de MLB y que distingue al jugador que mejor representa al béisbol mediante su carácter, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del terreno.

Rodríguez fue escogido por los Marineros de Seattle, López por los Marlins de Miami y Nuñez por los Nacionales de Washington. Para los tres dominicanos se trata de un reconocimiento que trasciende el desempeño deportivo y pone en primer plano sus aportes y compromiso fuera del terreno.

Rodríguez y López, además, forman parte de un grupo de siete jugadores seleccionados al Juego de Estrellas de 2026 que aparecen entre los nominados, mientras que López y Rodríguez figuran también entre los 14 candidatos que reciben esta distinción por primera vez.

La lista fue anunciada el lunes por la mañana en MLB Network, en la víspera del tradicional Día de Roberto Clemente, que MLB celebrará este martes 15 de septiembre.

La fecha también coincide con el inicio del Mes Nacional de la Herencia Hispana, lo que añade un significado especial a una jornada dedicada a recordar la vida y el legado humanitario del legendario pelotero puertorriqueño.

Historia y otros nominados

El Día de Roberto Clemente fue establecido por MLB en 2002 para honrar al miembro del Salón de la Fama y 15 veces seleccionado al Juego de Estrellas, quien murió trágicamente en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1972 mientras viajaba hacia Nicaragua para entregar suministros a las víctimas de un terremoto.

Su compromiso con quienes necesitaban ayuda se convirtió en parte fundamental de su legado y es precisamente ese espíritu el que el premio busca preservar.

El reconocimiento tiene sus raíces en el antiguo Premio del Comisionado, creado para distinguir los esfuerzos filantrópicos de los jugadores. Después de la muerte de Clemente, MLB decidió cambiarle el nombre en 1973 para convertirlo en un homenaje permanente a quien utilizó su plataforma como atleta para servir a los demás. Cada una de las 30 organizaciones de Grandes Ligas selecciona anualmente a un jugador como candidato.

Además de Rodríguez, López y Nuñez, otros latinos nominados son el puertorriqueño Francisco Lindor (Mets) y el venezolano Pablo López.

El grupo reúne a 30 jugadores, siete de ellos All-Stars de 2026 y 14 candidatos primerizos, quienes serán reconocidos en sus respectivos estadios durante las celebraciones del Día de Roberto Clemente. MLB también ha preparado una serie de actividades para recordar al expelotero, incluyendo el uso del número 21 en determinadas circunstancias y homenajes especiales en los 30 parques.

El ganador será escogido por un panel de expertos y recibirá el homenaje durante la Serie Mundial de 2026. El grupo está compuesto por representantes de la Oficina del Comisionado, Capital One, las cadenas afiliadas a MLB —MLB Network, FOX Sports, ESPN, NBC Sports, Netflix y TBS—, MLB.com, el Salón de la Fama del Béisbol Nacional y los hijos de Clemente: Enrique, Luis y Roberto Jr.

Los aficionados también tendrán participación en el proceso. El público puede votar por su candidato favorito en la plataforma de MLB en inglés o español, con las votaciones abiertas hasta el final de la temporada regular, el domingo 27 de septiembre.

El resultado de la votación de los fanáticos representará un voto dentro del total que emitirá el panel de expertos.