¡Bombazo! Las Estrellas contratan a Trevor Bauer, el Cy Young caído en desgracia

Trevor Bauer, número 96 de Diablos Rojos de México, lanza durante un partido de playoffs contra Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp Helu en Ciudad de México, México, el 15 de agosto de 2026. ( GETTY IMAGES/CARLOS SANTIAGO )

Las Estrellas Orientales tendrán en su rotación para la próxima temporada de la Lidoma un lanzador que hasta hace poco era de lo mejor de las Grandes Ligas, pero cuya carrera tomó un giro inesperado después de una suspensión que lo mantuvo fuera del béisbol de Estados Unidos.

El club de San Pedro de Macorís anunció este lunes la contratación del derecho estadounidense Trevor Bauer, de 35 años, quien llegará al campeonato dominicano, programado para comenzar el 16 de octubre, después de una carrera reciente que lo ha llevado por Japón, la Liga del Atlántico y la Liga Mexicana.

Bauer alcanzó la cima de su trayectoria en 2020 con los Rojos de Cincinnati. Ese año encabezó la Liga Nacional con una efectividad de 1.73 y ganó el premio Cy Young.

Su última experiencia en las Mayores se produjo en 2021 con los Dodgers de Los Ángeles. En 17 aperturas tuvo efectividad de 2.59, pero su temporada quedó interrumpida por una investigación de MLB luego de acusaciones de agresión sexual hechas por una mujer. Bauer negó las acusaciones y sostuvo que los encuentros habían sido consensuados.

MLB le impuso posteriormente una suspensión de 324 partidos, la más larga por una violación de la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. Un árbitro independiente redujo la sanción a 194 partidos.

Bauer no lanzó durante 2022 y los Dodgers lo dejaron en libertad. Con las puertas de las Grandes Ligas cerradas, al menos temporalmente, el lanzador comenzó una segunda etapa de su carrera fuera del circuito estadounidense.

En 2023 encontró una oportunidad en Japón con los Yokohama DeNA BayStars. Allí volvió a mostrar buena parte del nivel que lo había llevado a ganar el Cy Young, al terminar con marca de 11-4 y efectividad de 2.59 en 34 partidos.

Su recorrido continuó este año en la Liga del Atlántico, un circuito independiente, donde lanzó para el equipo de Long Island. En siete encuentros registró récord de 5-1 y efectividad de 2.36.

También tuvo una participación con los Diablos Rojos en la Liga Mexicana. En seis partidos terminó con marca de 4-1, aunque su efectividad fue de 4.41.

Ahora Bauer intentará escribir otro capítulo de su carrera en la pelota dominicana, donde las Estrellas esperan que sea el principal referente de una rotación que ya cuenta con varios brazos de experiencia.

Lo que se espera

"En Bauer hemos adquirido a un lanzador cabecera de rotación, con una gran experiencia y calidad probada en todos los escenarios en los cuales ha actuado", manifestó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas.

"Bauer dará aún más solidez a una rotación de lanzadores abridores como la nuestra, la cual esperamos sea de las mejores del próximo torneo", agregó Ovalles.

El derecho se unirá a Oscar de la Cruz, Enny Romero y Esmil Rogers. De la Cruz y Romero fueron primero y segundo, respectivamente, en ponches en la Liga Dominicana la temporada pasada, con 54 y 40. Rogers terminó segundo en victorias, con cuatro, una menos que el líder Joe Corbett, de los Toros del Este.

Con Bauer, las Estrellas ya han anunciado cinco de sus diez posibles jugadores importados para el próximo torneo. También forman parte de la lista el jardinero Ismael Munguía, el relevista Patrick Weigel, el inicialista y antesalista Josh Lester y el jardinero Harold Ramírez.

La contratación convierte a Bauer en uno de los nombres más llamativos de la próxima temporada. No solo por su pasado como ganador del Cy Young, sino por el peculiar camino que ha recorrido desde que dejó las Grandes Ligas: de Cincinnati y Los Ángeles a Japón, luego a una liga independiente y México, y ahora a la República Dominicana.

En San Pedro de Macorís esperan que esa experiencia se traduzca en lo que más necesita cualquier equipo de la pelota invernal: innings, ponches y victorias.