Rafael Devers se someterá a una cirugía este martes

La temporada de Rafael Devers llegó a su final de manera abrupta, pero el dominicano no tendrá que esperar demasiado para comenzar el proceso de recuperación. El toletero de los Gigantes de San Francisco será sometido este martes a una cirugía para corregir la lesión en los músculos del core que lo obligó a pasar a la lista de lesionados de 60 días y puso fin a su campaña de 2026. Devers viajó el lunes a Filadelfia para ser evaluado por el doctor William Meyers, especialista que también atendió recientemente al antesalista de los Gigantes Matt Chapman.

Devers había estado jugando durante buena parte de la temporada con esta molestia y, pese a ella, consiguió mantenerse en el terreno y producir a un elevado nivel. De hecho, el jugador de 29 años fue titular en 148 de los primeros 149 partidos de San Francisco y no recibió su primer día libre hasta el miércoles. La organización decidió detenerlo ahora para darle el tiempo suficiente de recuperación y garantizar que pueda estar listo para la temporada de 2027. ([MLB.com][1])

El dominicano cerró su primera temporada completa con los Gigantes con 37 jonrones, 98 carreras impulsadas, 36 dobles, un promedio de .258, porcentaje de embasarse de .340, slugging de .525 y OPS de .865 en 148 partidos. Los 37 cuadrangulares fueron la mayor cantidad de San Francisco y la cifra más alta de un jugador de los Gigantes desde que Barry Bonds disparó 45 en 2004.

Aunque se quedó a tres jonrones de convertirse en el primer bateador de San Francisco desde Bonds en alcanzar los 40 en una temporada, Devers terminó la campaña con una de las mejores producciones ofensivas de su carrera. Sus 37 vuelacercas fueron la segunda cifra más alta de su trayectoria, solo por detrás de los 38 que conectó con los Medias Rojas en 2021. Además, sus 98 remolcadas representaron la mayor cantidad de un jugador de los Gigantes desde las 99 que produjo Hunter Pence en 2013.

Así fue su 2026

La parte final de la campaña fue especialmente explosiva. Devers conectó 18 jonrones en sus últimos 52 partidos después del Juego de Estrellas, incluidos 11 cuadrangulares en sus últimos 18 encuentros. Terminó además con jonrones en sus dos últimos partidos y ocho vuelacercas y 20 carreras impulsadas en sus últimos 11 juegos, una muestra del nivel ofensivo que mantuvo hasta que la lesión obligó a los Gigantes a detenerlo.

El arranque de la temporada, sin embargo, había sido mucho más complicado. Devers bateaba apenas .207 con dos jonrones en abril, pero fue elevando progresivamente su producción hasta cerrar con .258 de promedio y .865 de OPS. También comenzó el año limitado por molestias en el tendón de la corva izquierdo, situación que llevó al club a utilizarlo principalmente como bateador designado durante las primeras semanas.

La campaña también confirmó la importancia que Devers tiene dentro del proyecto de San Francisco. El dominicano se convirtió en apenas el séptimo jugador en la historia de la franquicia en conseguir al menos 35 jonrones y 35 dobles en una misma temporada, uniéndose a nombres históricos como Jeff Kent, Willie Mays, Mel Ott, Willie McCovey y Barry Bonds.

Ahora, la atención estará puesta en su recuperación. La expectativa de los Gigantes es que la cirugía no comprometa su disponibilidad para 2027 y que pueda tener una temporada baja relativamente normal. Devers está bajo contrato con San Francisco hasta 2033, por lo que el club confía en que, una vez superada la lesión, vuelva a ser una de las principales piezas ofensivas de su alineación.

Rafael Devers pasará este martes por el quirófano para corregir la lesión en los músculos del core que puso fin a su temporada con los Gigantes de San Francisco, luego de haber jugado durante buena parte de 2026 con la molestia. El dominicano, colocado en la lista de lesionados de 60 días, viajó el lunes a Filadelfia para ser evaluado por el doctor William Meyers, especialista que también atendió recientemente al antesalista de los Gigantes Matt Chapman.

La decisión de operar a Devers llegó después de que el jugador de 29 años intentara mantenerse en acción durante prácticamente toda la temporada. Fue titular en 148 de los primeros 149 partidos de San Francisco y no recibió su primer día libre hasta el miércoles. Los Gigantes entendieron que era el momento adecuado para detenerlo y permitirle recuperarse con suficiente tiempo para estar listo para la temporada de 2027.

Pese a la lesión, Devers tuvo una campaña productiva y terminó como líder ofensivo de los Gigantes. En 148 partidos bateó para .258, con 36 dobles, un triple, 37 jonrones, 98 carreras impulsadas, .340 de porcentaje de embasarse, .525 de slugging y .865 de OPS. Sus 37 cuadrangulares fueron la mayor cantidad del equipo y la cifra más alta de un jugador de San Francisco desde que Barry Bonds conectó 45 en 2004.

Devers se quedó a solo tres jonrones de convertirse en el primer bateador de los Gigantes en alcanzar los 40 cuadrangulares desde Bonds. Los 37 vuelacercas también representaron la segunda mayor cifra de su carrera, apenas por debajo de los 38 que disparó con los Medias Rojas en 2021. Sus 98 remolcadas, además, fueron la mayor cantidad de un jugador de San Francisco desde las 99 que produjo Hunter Pence en 2013.

El cierre de temporada de Devers fue especialmente poderoso. Después del Juego de Estrellas conectó 18 jonrones en sus últimos 52 partidos y terminó con 11 cuadrangulares en sus últimos 18 encuentros. En sus últimos 11 juegos disparó ocho vuelacercas y produjo 20 carreras, mientras que conectó jonrones en sus dos últimos partidos antes de que los Gigantes decidieran poner punto final a su campaña.

El comienzo del año había sido mucho más difícil. Devers bateaba apenas .207 con dos jonrones durante abril y además comenzó la temporada limitado por molestias en el tendón de la corva izquierdo, lo que llevó a San Francisco a utilizarlo principalmente como bateador designado en las primeras semanas. Sin embargo, fue recuperando su producción hasta terminar con un promedio de .258 y un OPS de .865.

La temporada también dejó a Devers dentro de un grupo selecto en la historia de los Gigantes. Se convirtió en apenas el séptimo jugador de la franquicia en conseguir al menos 35 jonrones y 35 dobles en una misma campaña, uniéndose a figuras como Jeff Kent, Willie Mays, Mel Ott, Willie McCovey y Barry Bonds.

Ahora, el objetivo es que la cirugía permita resolver definitivamente una molestia que el dominicano arrastró durante buena parte de 2026. Los Gigantes esperan que pueda completar una recuperación normal durante la temporada baja y estar disponible para los entrenamientos de primavera de 2027.