Teoscar Hernández truena en el momento oportuno y mete a Los Ángeles en la postemporada

La potencia de Teoscar Hernández volvió a aparecer en el momento oportuno para que los Dodgers de Los Ángeles aseguraran una vez más su lugar en octubre.

El dominicano conectó un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada y contribuyó a la victoria 4-1 sobre los Rojos de Cincinnati, resultado que le permitió a Los Ángeles conquistar su 14ta clasificación consecutiva a los playoffs.

LAD - Teoscar Hernández 2-run HR (14)



383 ft | 104.2 mph | 25°

⚾️ 91.6 mph four-seam fastball (CIN - LHP Nick Lodolo)

️ Out in 8/30 parks



LAD (3) @ CIN (0)

4th#Dodgers pic.twitter.com/nsYzi8gNwh — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 14, 2026

Hernández respondió cuando los Dodgers necesitaban ampliar una ventaja que había comenzado a construirse con el cuadrangular solitario de Kyle Tucker en el segundo episodio. Después de que Tucker negociara una transferencia con dos outs en el cuarto, Teoscar castigó a Nick Lodolo con el batazo de dos carreras que llevó la pizarra a 3-0.

El dominicano, que venía de una destacada serie anterior contra Cincinnati, volvió a ser determinante con su poder y posteriormente también aportó con las piernas al recibir boleto, robarse la segunda base y anotar otra carrera.

Otros héroes del partido crucial

La clasificación de los Dodgers tuvo como otro gran protagonista al zurdo Tarik Skubal, quien ofreció una demostración de dominio desde el montículo. El abridor lanzó siete entradas en blanco, permitió apenas tres imparables —todos sencillos—, concedió una base por bolas y ponchó a nueve bateadores para mejorar su récord a 10-7. Skubal atraviesa además un gran momento, con marca de 2-0 y efectividad de 1.73 en sus últimas cuatro aperturas.

Los Rojos tuvieron una oportunidad de meterse en el partido en la quinta entrada, cuando Juan Brito conectó sencillo y JJ Bleday recibió boleto con un out. Sin embargo, Skubal respondió en el momento de mayor presión y ponchó consecutivamente a Ke'Bryan Hayes y Héctor Rodríguez para mantener el cero en la pizarra.

Cincinnati volvió a quedar abajo en el marcador en la séptima, cuando Hernández recibió boleto y se robó la segunda base. Entonces Enrique Hernández conectó un doblete productor hacia el jardín central para llevar al plato al dominicano y aumentar la ventaja de Los Ángeles a 4-0.

Con el respaldo ofensivo de los jonrones de Tucker y Teoscar, los Dodgers solo necesitaron tres imparables para construir su producción de cuatro carreras.

Por Cincinnati, Nick Lodolo también completó siete entradas, pero cargó con las cuatro carreras en tres hits, además de ponchar a cuatro y otorgar cuatro boletos. Fue su salida más larga de la temporada, aunque la derrota extendió a ocho aperturas su racha personal sin conseguir una victoria, dejando su récord en 3-5.

El bullpen de Los Ángeles se encargó de preservar la ventaja. Luis Mey lanzó una octava entrada perfecta en relevo de Lodolo, mientras Alex Vesia tomó el lugar de Skubal y retiró limpiamente a los bateadores de Cincinnati.

Evan Phillips recibió la responsabilidad de cerrar el encuentro en el noveno, pero permitió que Elly De La Cruz mantuviera con vida a los locales.

El dominicano conectó un enorme cuadrangular de 457 pies hacia el jardín central para producir la única carrera de Cincinnati y elevar a 27 su total de jonrones en la temporada. Phillips, sin embargo, se recuperó para retirar a Sal Stewart y Tyler Stephenson y completar la victoria de los Dodgers.

Con el triunfo, Los Ángeles mejoró a 91-59, aseguró su presencia en la postemporada por 14to año consecutivo y se colocó a solo dos juegos de Milwaukee por el mejor récord de la Liga Nacional. Cincinnati, por su parte, cayó a 70-80, perdió seis de sus últimos siete encuentros y vio reducirse a uno su número de eliminación.