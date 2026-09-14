Trevor Bauer: "No puedo imaginar mi carrera sin jugar en República Dominicana"

Trevor Bauer ha lanzado en el verano mexicano en las últimas temporadas. ( GETTY IMAGES )

A través de un emotivo y directo mensaje en video publicado en sus redes sociales, el lanzador estadounidense Trevor Bauer profundizó en las razones que lo llevaron a elegir la Lidom y a las Estrellas Orientales como su próximo destino en el béisbol invernal.

El ganador del Cy Young 2020 reveló que enfrentó una difícil decisión tras evaluar ofertas formales de cuatro circuitos invernales de primer nivel: Venezuela, Puerto Rico, México y la República Dominicana. Aunque expresó un profundo agradecimiento hacia las directivas y equipos de cada una de esas ligas por el interés mostrado, el diestro explicó que la pasión y la cultura beisbolística del país caribeño terminaron inclinando la balanza de manera definitiva.

Una meta en la cultura caribeña

"Decidí jugar béisbol invernal este año y estuve evaluando cuatro países y ligas diferentes... Tuve conversaciones con cada una de ellas y aprecio mucho a todos los que se tomaron el tiempo de hablar con nosotros", comenzó diciendo Bauer en su mensaje. "Todas las ligas tienen su propio atractivo y me encantaría experimentarlas todas, pero obviamente solo puedo jugar en una este año".

Al explicar su elección por la Lidom, el estelar serpentinero no escatimó en elogios para la afición dominicana. "He decidido ir a jugar a la República Dominicana. La República Dominicana es tan apasionada por el béisbol, es una parte enorme de su cultura y nunca he estado allí. Simplemente no puedo imaginar terminar mi carrera en el béisbol sin haber ido a la Dominicana, haberlo visto y haber jugado allí. Se ve muy divertido", confesó con entusiasmo.

Bauer también fijó una meta ambiciosa para su estadía en el Caribe: disputar la Serie del Caribe, no sin antes recordar que el primer paso es lograr la gloria local.

"Me encantaría jugar la Serie del Caribe, pero primero, para llegar allí, tenemos que ganar un campeonato. Así que estaré buscando ganar un campeonato con las Estrellas este año", dijo.

Vínculo con las Estrellas y mensaje a la fanaticada

La alianza con el conjunto verde no es improvisada. Bauer reveló que mantiene un contacto fluido con la gerencia oriental desde hace más de dos años.

"Conozco a la oficina frontal (gerencia) de las Estrellas desde hace un par de años. Hemos tenido grandes conversaciones que se remontan a 2024. Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí hasta ahora y no puedo esperar para llegar allá, empezar a jugar y ver a todos los fanáticos de las Estrellas", dijo.

El diestro dejó claro que su deseo es vivir la experiencia completa del torneo, viajando con el equipo por todos los estadios del país y conectando con la fanaticada en cada plaza, sin importar la recepción que reciba en los parques rivales.

"Planeo viajar en la carretera, ir a tantos juegos como pueda y conocer a la mayor cantidad de ustedes posible. Sé que puede que no les guste, que me abucheen en la carretera y está bien, igual estoy emocionado de verlos y jugar frente a ustedes", concluyó el diestro, prometiendo su llegada a suelo dominicano para el mes de octubre.