Yankees regresan a postemporada tras remontada ante Minnesota con jonrón decisivo de Aaron Judge

Los Yankees de Nueva York aseguraron nuevamente su boleto a la postemporada de las Grandes Ligas, por tercera temporada consecutiva, al remontar y vencer 8-3 a los Mellizos de Minnesota este lunes.

Nueva York ya había garantizado su clasificación al perder los Azulejos de Toronto ante los Tigres de Detroit por 6-5, pero posteriormente celebró con una contundente remontada en el Target Field.

Con su clasificación, los Yankees alcanzaron la postemporada por tercera temporada consecutiva y octava vez en las nueve campañas de Aaron Boone como dirigente.

Ahora Nueva York tendrá como objetivo conquistar el título de la Liga Americana y avanzar nuevamente en busca de otra Serie Mundial.

El momento culminante llegó en el octavo episodio, cuando Aaron Judge conectó un jonrón de tres carreras ante A.J. Minter, enviando la pelota hasta el segundo nivel de las gradas del jardín izquierdo y colocando a los Yankees delante 7-2.

Fue el primer cuadrangular de Judge desde su regreso de la lista de lesionados.

Los Yankees perdían 2-1 al comenzar el octavo capítulo, pero George Lombard Jr. inició la remontada con un doblete contra el relevista Andrew Morris. Ryan McMahon conectó sencillo dentro del cuadro y José Caballero produjo posteriormente la carrera del empate con un sencillo al centro.

Judge marcó el momento especial del octavo de seis carreras con su cuadrangular de tres anotaciones.

Tim Hill (5-2) , fue el pitcher ganador, mientras que Morris (4-8) cargó con la derrota por Minnesota.

Will Warren, abridor de Nueva York, mantuvo controlado a los Mellizos hasta el sexto episodio, cuando dos carreras sucias pusieron fin a su actuación. Kody Clemens conectó una fuerte línea que pasó por el guante de Ryan McMahon en la tercera base, error que abrió la puerta a la reacción de Minnesota.