VIDEO | Junior Caminero vuelve a vestirse de héroe y deja en el terreno a Oakland con su jonrón 41

Junior Caminero volvió a hacerlo.

Luego de que el viernes pasado conectara un jonrón que selló la clasificación de los Rays de Tampa Bay a la postemporada, el dominicano apareció nuevamente en el momento clave para darle otra victoria dramática a su equipo.

Con el partido empatado 1-1 en la parte baja del noveno episodio, Caminero conectó un batazo hacia el jardín derecho frente al relevista Elvis Alvarado y dejó en el terreno a los Atléticos de Oakland con una victoria 2-1 en el Tropicana Field.

TBR - Junior Caminero Solo HR (41)

Walk-off



345 ft | 97.3 mph | 29°

⚾️ 100.4 mph four-seam fastball (ATH - RHP Elvis Alvarado)

️ Out in 25/30 parks



ATH (1) @ TBR (2)

9th#RaysUp pic.twitter.com/9Per4qSymd — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 16, 2026

El batazo fue el segundo jonrón de oro de Caminero en los últimos cinco días, una secuencia que ha convertido al joven tercera base en el protagonista de dos de los momentos más importantes de Tampa Bay en este tramo de la temporada.

Caminero terminó el partido de 4-1, 1 CA, 1 CE.

Antes del viernes pasado, Caminero nunca había tenido una aparición al plato para decidir un partido en las Grandes Ligas. Ahora suma dos jonrones de oro en apenas cuatro días y vuelve a demostrar su capacidad para responder cuando el juego está en la línea.

Siguen en la cima

La victoria elevó el récord de los Rays a 91-59 y permitió que Tampa Bay conservara una ventaja de al menos tres juegos y medio sobre los Yankees en la División Este de la Liga Americana, mientras Nueva York enfrentaba a Minnesota.

Con la postemporada ya asegurada, los Rays continúan ahora la batalla por la cima divisional en una recta final en la que cada victoria adquiere un valor especial.

Mucho antes del desenlace de Caminero, el encuentro había sido un auténtico duelo de lanzadores. El derecho Griffin Jax estuvo extraordinario por Tampa Bay, al trabajar cinco entradas en blanco, permitir solamente dos hits y ponchar a siete bateadores. Jax, quien durante buena parte de su carrera se desempeñó como relevista, fue retirado después de realizar apenas 67 lanzamientos debido a que todavía está recuperándose de una lesión en el codo que lo mantuvo fuera de acción durante agosto.

Los Rays fueron los primeros en marcar en el segundo episodio. Chandler Simpson abrió la amenaza con un doble de 356 pies, el batazo más largo de su carrera en las Grandes Ligas. Después de un out productivo de Richie Palacios, un passed ball del receptor Jonah Heim permitió que Simpson cruzara el plato y colocara a Tampa Bay arriba 1-0.

Esa carrera, sin embargo, fue todo lo que los Rays pudieron producir durante las primeras ocho entradas frente al derecho Jack Perkins.

El abridor de Oakland tuvo una destacada actuación al ponchar a ocho bateadores y lanzar 6? entradas, manteniendo a la ofensiva de Tampa Bay bajo control durante prácticamente toda la noche.

Los Atléticos encontraron finalmente la forma de igualar el marcador en el sexto capítulo. El novato Ty Johnson permitió sencillos consecutivos con un out y luego lanzó un wild pitch que permitió que Oakland anotara la carrera del empate. De esa manera, el partido llegó igualado al último episodio y preparó el escenario para otra aparición decisiva de Caminero.