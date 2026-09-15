Los Yankees priorizan el descanso de Aaron Judge y no será titular este martes

Aaron Judge de los New York Yankees, reacciona tras poncharse en la sexta entrada del partido en el que regreso de la lista de lesionados. ( ARCHIVO/ AFP )

Un día después de asegurar su boleto a la postemporada, los Yankees afrontan las últimas semanas de la temporada regular con la mirada puesta en dos objetivos: alcanzar a los Rays en la cima de la División Este de la Liga Americana y recuperar a plenitud a su capitán, Aaron Judge.

Por eso, Judge comenzará este martes en el banco en el segundo partido de la serie contra los Mellizos en Minnesota. Será apenas el segundo encuentro que se pierde como titular desde su regreso el 8 de septiembre, después de permanecer más de tres meses en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho. Heliot Ramos ocupará el jardín derecho y Ben Rice será el bateador designado.

La decisión forma parte del plan que el manager Aaron Boone ha adelantado para las últimas semanas: darle a Judge algunos días adicionales de descanso con el objetivo de manejar su carga de trabajo y mantenerlo disponible para la postemporada.

Temporada difícil

La temporada 2026 de Judge ha estado marcada por una combinación de producción ofensiva y una prolongada ausencia por lesión.

Antes de ingresar a la lista de lesionados, el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana había disputado 59 partidos y conectado 17 cuadrangulares, con un OPS de .908. MLB informó que Judge probablemente sufrió la lesión en las costillas a finales de abril y que continuó jugando durante más de un mes antes de ser colocado en la lista de lesionados el 5 de junio.

La lesión llegó en un momento en que Judge volvía a ser una de las principales referencias ofensivas de Nueva York. Los Yankees tenían marca de 36-23 (.610) cuando disputó su último partido, el 31 de mayo. Durante su ausencia, el equipo tuvo marca de 45-39 (.536) hasta el 7 de septiembre, mientras que MLB señaló que Nueva York ocupaba el puesto 26 de las Grandes Ligas en carreras anotadas desde el 1 de junio.

El regreso, sin embargo, ha sido progresivo. En sus primeros seis partidos desde que fue activado, Judge bateaba de 21-4, con 11 ponches. Aun así, dejó una muestra inmediata de lo que puede aportar cuando conecta la pelota con autoridad: el lunes, durante la victoria 8-3 sobre Minnesota que aseguró la clasificación de los Yankees, desapareció un lanzamiento de A.J. Minter a 415 pies de distancia.

El batazo fue un jonrón de tres carreras que cayó en el segundo nivel del jardín izquierdo de Target Field y completó un rally de seis anotaciones en la octava entrada. Fue el primer cuadrangular de Judge desde su regreso y llegó precisamente en una noche en la que los Yankees sellaron su clasificación a la postemporada por tercera temporada consecutiva.

Ese cuadrangular recordó el impacto que los Yankees echaron de menos durante los tres meses que su capitán estuvo fuera. Antes de su lesión, el equipo había producido .908 de OPS de Judge en sus 59 partidos; después de su ausencia, la ofensiva tuvo dificultades para mantener el mismo nivel. MLB reportó que, desde el 1 de junio hasta comienzos de agosto, Nueva York figuraba entre los últimos cinco equipos de las Mayores en carreras por partido, promedio de bateo, porcentaje de embasarse y OPS.

Ahora Judge vuelve a una alineación que ya tiene asegurado un lugar en octubre. Los Yankees comenzaron este martes a tres juegos y medio de Tampa Bay en la lucha por el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, con 12 partidos restantes en la temporada regular.

Si no alcanzan a los Rays, Nueva York mantiene una posición favorable para terminar como el principal equipo comodín de la Liga Americana, con cinco juegos de ventaja sobre Boston y el desempate a su favor frente a los Medias Rojas.