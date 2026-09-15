Machado se acerca a tres de los 400 jonrones y Padres dan otro paso hacia la postemporada

Los Padres de San Diego dieron otro paso en su lucha por alcanzar la postemporada al conseguir su octava victoria consecutiva, tras imponerse 8-7 a los Rockies de Colorado este lunes en el Coors Field en un partido en el que el dominicano Manny Machado disparó jonrón para colocarse a tres de alcanzar los 400 bambinazos.

Su compatriota Fernando Tatis Jr. también se fue para la calle.

San Diego llegó a tener una ventaja de cinco carreras, pero debió resistir una reacción de los Rockies para preservar el triunfo y mantener su buen momento en la recta final de la temporada.

Con la victoria, los Padres terminaron el día tres juegos por delante de Arizona en la pelea por el último boleto de Wild Card de la Liga Nacional, aunque los Diamondbacks aún tenían pendiente su partido contra Miami.

Machado abrió el marcador con un enorme cuadrangular solitario ante el derecho japonés Tomoyuki Sugano. El jonrón fue el número 28 del dominicano esta temporada y elevó a 397 sus jonrones de por vida.

Se coloca a solo tres de convertirse en el segundo jugador de la historia de los Padres en alcanzar los 400.

Machado, quien tiene ahora 12 partidos restantes en la temporada regular, busca convertirse en apenas el segundo jugador en la historia de San Diego con 400 jonrones. Mike Piazza es el único jugador con 400 jonrones como jugador de los Padres.

Entre los jugadores activos, solamente Giancarlo Stanton, con 456, y Mike Trout, con 425, tienen más cuadrangulares que el antesalista de los Padres.

Tatis Jr. también aportó poder a la ofensiva de San Diego, al conectar un cuadrangular que contribuyó a la ventaja construida por los Padres.

Ty France fue otra de las figuras ofensivas de San Diego. Recién reincorporado al equipo tras permanecer en la lista de paternidad, France respondió con tres imparables en cinco turnos, incluido un sencillo productor en el séptimo episodio, cuando los Rockies habían reducido la diferencia a una carrera.

La victoria extendió a ocho la racha triunfal de los Padres, igualando su mejor registro de victorias consecutivas en la presente temporada. Eso le permite fortalecer su posición en una cerrada carrera por la postemporada cuando quedan solamente 12 partidos de la ronda regular.

De alcanzar los 400 jonrones se convertiría en el jugador número 50 con esa marca. Tiene delante a Andrés Galarraga (399); Al Kaline (399) y a Dale Murphy (398). El próximo dominicano que está en su camino es Alfonso Soriano (412).