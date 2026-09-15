Rafael Devers es operado con éxito del músculo central y pone la mira en la temporada 2027

Rafael Devers ya comenzó el camino de regreso. El dominicano fue sometido este martes a una cirugía en Filadelfia para reparar la lesión en el músculo central del lado izquierdo que puso fin de manera anticipada a su temporada de 2026, en un procedimiento que los Giants de San Francisco calificaron como exitoso.

El manager Tony Vitello informó que los médicos encontraron esencialmente lo mismo que había mostrado la resonancia magnética y que la intervención se desarrolló conforme a lo previsto.

"Se hizo lo que necesitaban hacer", explicó Vitello. "Sintieron que estará bien después de eso y que tendrá una buena recuperación".

Devers permanecerá durante un breve período en Filadelfia antes de regresar a San Francisco, posiblemente tan pronto como este miércoles, mientras inicia una recuperación cuyo plazo inicial se estima en aproximadamente tres meses, aunque ese período podría variar de acuerdo con la respuesta de su cuerpo durante la rehabilitación.

La operación llega después de que los Giants colocaran al jugador de 29 años en la lista de lesionados de 60 días el domingo, decisión que puso oficialmente punto final a una campaña en la que Devers tuvo que lidiar durante gran parte del año con el problema físico. El dominicano había disputado 309 partidos consecutivos antes de descansar el miércoles pasado, una muestra de cuánto tiempo había intentado mantenerse en el terreno pese a la molestia.

Temporada histórica

A pesar de la lesión, Devers cerró el año como uno de los principales productores ofensivos de San Francisco. Terminó con promedio de .258, 37 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas, cifras con las que lideró al equipo en jonrones y remolcadas. Su producción fue todavía más impactante en el tramo final: conectó 12 vuelacercas en sus últimos 21 partidos antes de que los Giants decidieran detenerlo.

La decisión de operar ahora también está vinculada directamente con los planes de San Francisco para 2027.

El calendario de recuperación de aproximadamente tres meses le permitiría a Devers utilizar la temporada baja para completar su rehabilitación y prepararse para la próxima campaña, aunque los Giants seguirán evaluando su evolución antes de establecer un calendario definitivo de regreso.