Reynaldo López regresa a la lista de lesionados por inflamación en el hombro

La nueva lesión de Reynaldo López vuelve a encender las alarmas en la rotación de los Bravos, apenas unos días después de que el derecho dominicano regresara de la lista de lesionados. López fue colocado oficialmente este martes en la lista de lesionados de 15 días debido a una inflamación en el hombro derecho, un problema especialmente preocupante por sus antecedentes con esa misma zona.

La noticia llegó después de una noche complicada para López en el Wrigley Field. El lunes, frente a los Cachorros de Chicago, el dominicano apenas pudo completar tres entradas y permitió cinco carreras, seis hits y dos boletos en la derrota de Atlanta por 7-3. Fue su segunda apertura desde que había sido activado de la lista de lesionados el 9 de septiembre.

La actuación ante Chicago contrastó con lo que López había mostrado antes de su primera lesión de la temporada. Hasta antes de ingresar a la lista en agosto por una inflamación en la rodilla izquierda, el derecho tenía efectividad de 3.64, WHIP de 1.34 y 66 ponches en 71? entradas, repartidas en 24 apariciones, 11 de ellas como abridor.

Sin embargo, su regreso ha resultado accidentado. En su primera presentación después de la activación, ante los Rays de Tampa Bay, López permitió seis carreras limpias, siete imparables y tres boletos en 4? episodios. Cinco días después, ante los Cachorros, volvió a tener problemas y fue retirado después de apenas tres capítulos. En esos dos encuentros permitió 11 carreras en 7? entradas.

Después de la derrota del lunes, el manager Walt Weiss confirmó que López no continuaría lanzando por ahora. De acuerdo con MLB, el lanzador reveló que había experimentado molestias en el hombro durante la temporada, un dato que adquiere mayor relevancia debido a su historial quirúrgico.

López se perdió prácticamente toda la campaña de 2025 después de someterse a una cirugía artroscópica en el hombro derecho. Los Bravos esperaban inicialmente que pudiera regresar ese mismo año, pero el procedimiento terminó condicionando su temporada.

El antecedente no es menor: en 2024, López también sufrió una inflamación en el hombro derecho. En aquella ocasión, una resonancia magnética no mostró daño estructural y el derecho pudo regresar posteriormente a la rotación.

Tensa espera

Ahora Atlanta tendrá que esperar para conocer la magnitud del problema y si la nueva inflamación requerirá algo más que descanso y tratamiento. Por el momento, MLB señala que su fecha de regreso es indeterminada.

La baja llega en un momento particularmente delicado para los Bravos. López había regresado con la posibilidad de aportar profundidad al cuerpo monticular durante la recta final y, eventualmente, en octubre, pero la recaída en el hombro cambia ese panorama. Además, Atlanta ya había colocado a Bryce Elder en la lista de lesionados el 9 de septiembre después de una cirugía en la rodilla derecha.

Para ocupar el lugar de López en el roster, los Bravos llamaron desde Triple-A Gwinnett al derecho JR Ritchie. MLB reportó que Ritchie está previsto para realizar la apertura del miércoles, mientras Atlanta busca reorganizar su rotación ante la ausencia de López.

Así, lo que debía ser el regreso de López a la recta final de la temporada se convirtió nuevamente en una preocupación para Atlanta. El derecho dominicano había trabajado para recuperar su lugar después de una larga ausencia y de una primera lesión en 2026, pero ahora una inflamación en el hombro que ya fue operado vuelve a poner en duda cuánto podrá aportar a los Bravos antes de que termine la temporada.