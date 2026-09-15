VIDEO | Teoscar Hernández y Yoshinobu Yamamoto brillan, Dodgers a 2 triunfos de ganar la división

Teoscar Hernández al momento de conectar un cuadrangular durante esta campaña. ( LUKE HALES/GETTY IMAGES/AFP )

Teoscar Hernández volvió a demostrar que atraviesa un momento ofensivo importante y encabezó la ofensiva de los Dodgers en la victoria 4-0 sobre los Reds este martes en el Great American Ball Park.

El dominicano conectó un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada, su segundo vuelacercas en igual cantidad de partidos, para ampliar una ventaja que Los Ángeles ya no perdería.

Hernández terminó de 3-1 y produjo dos carreras, mientras los Dodgers se acercaron a solo dos victorias de asegurar el título de la División Oeste de la Liga Nacional.

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El jonrón tuvo además un significado particular para Hernández, quien había tenido dificultades frente a los lanzadores derechos durante buena parte de la temporada. Hasta finales de agosto, registraba apenas .668 de OPS contra derechos, situación que incluso llevó al manager Dave Roberts a considerar un posible pelotón en el jardín izquierdo con jugadores recién ascendidos.

Después de conectar un jonrón ante el zurdo Framber Valdez en Detroit, Hernández trabajó con los coaches de bateo antes de la serie contra los Cardinals, y desde entonces su producción ha comenzado a cambiar.

Yamamoto intransitable

La actuación del dominicano sirvió como complemento perfecto para otra extraordinaria presentación de Yoshinobu Yamamoto. El japonés tuvo un comienzo poco habitual, al fallar ocho de sus primeros nueve lanzamientos y conceder boletos consecutivos a los dos primeros bateadores de Cincinnati. Fue apenas la cuarta ocasión esta temporada en que otorgó múltiples boletos en una entrada y la primera vez en su carrera de Grandes Ligas que abrió una salida con dos bases por bolas consecutivas.

Pero aquel descontrol inicial quedó rápidamente en el pasado. Después de poner a dos corredores en las bases en el primer episodio, Yamamoto solo permitió que otro bateador de Cincinnati llegara a salvo durante el resto de su actuación. Retiró a 21 de los últimos 22 bateadores que enfrentó y completó siete entradas en blanco, con apenas un hit permitido, un doble de Elly De La Cruz en el tercer inning, además de siete ponches.

La ofensiva angelina había tomado ventaja desde el segundo episodio, cuando Hunter Feduccia produjo una carrera con un sencillo. En el tercero llegó el batazo de Hernández para colocar el marcador 3-0 y, posteriormente, Alex Freeland agregó otro cuadrangular solitario para completar las cuatro carreras de Los Ángeles. El ataque de los Dodgers no fue especialmente abundante, pero produjo lo suficiente para respaldar a Yamamoto y convertir su actuación en una nueva joya monticular.

Para Yamamoto, fue además su tercera apertura consecutiva completando siete entradas y la quinta salida seguida en la que alcanzó al menos el séptimo episodio. Desde la pausa del Juego de Estrellas, el derecho japonés ha mantenido un ritmo dominante, con efectividad de 1.98 en 68? entradas, 72 ponches y solo 16 boletos en 10 aperturas, una producción que lo coloca como una de las principales piezas de la rotación de Los Ángeles de cara a octubre.

La victoria dejó a los Dodgers con el número mágico en dos para conquistar su decimotercer título de la División Oeste de la Liga Nacional en las últimas 14 temporadas.

Después de haber asegurado ya su boleto a la postemporada, Los Ángeles continúa ahora en busca de la corona divisional y de una posición privilegiada para octubre.

Blake Snell será el encargado de subir al montículo en el próximo encuentro de la serie, mientras los Dodgers siguen construyendo una rotación que, con Yamamoto al frente, vuelve a tomar protagonismo en su búsqueda de un tercer campeonato consecutivo.