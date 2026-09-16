VIDEO | Elly de la Cruz se acerca a su primera temporada de 30 jonrones, pega su número 28

Elly de la Cruz al momento de conectar un jonrón. ( ARCHIVO// AFP )

Elly De La Cruz volvió a dejar su sello en un duelo que los Rojos de Cincinnati necesitaban ganar y que, de paso, retrasó la celebración divisional de los Dodgers de Los Ángeles.

El dominicano conectó un jonrón de dos carreras en el tercer episodio y Cincinnati terminó imponiéndose 6-2, para impedir que Los Ángeles asegurara esa noche su decimotercer título de la División Oeste de la Liga Nacional en las últimas 14 temporadas.

Elly De La Cruz stays hot



He clubs a 2-run shot to put the @Reds in front! pic.twitter.com/vqMCKwZJ7Y — MLB (@MLB) September 16, 2026

De La Cruz desapareció la pelota por el jardín derecho ante el relevista Seth Halvorsen con un batazo de 106.4 mph de velocidad de salida y un recorrido estimado de 390 pies. El cuadrangular fue el número 28 de la temporada para el campocorto dominicano y puso a los Rojos delante 2-1 después de que los Dodgers habían tomado ventaja en la parte alta de la entrada.

La producción de De La Cruz llegó en un partido en el que Cincinnati buscaba reaccionar después de haber perdido los primeros cinco enfrentamientos de la temporada contra Los Ángeles.

Los Dodgers habían dominado esa serie particular con una diferencia de 31-7 carreras y llegaron al encuentro con ocho victorias consecutivas en temporada regular y 10 triunfos seguidos en total frente a los Rojos, incluyendo la barrida del año pasado en la Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Aumentaron su liderato

Cincinnati amplió su ventaja en el quinto episodio, cuando Dane Myers conectó otro jonrón, esta vez contra Bobby Miller, para colocar el marcador 3-1. Los Dodgers reaccionaron en el sexto después de llenar las bases con un out. Tommy Edman produjo una carrera con un rodado, pero la amenaza terminó cuando Mookie Betts conectó una línea hacia el campocorto y De La Cruz realizó un salto para quedarse con la pelota y poner fin a la entrada.

Los Rojos volvieron a tomar distancia en la parte baja del sexto. El tercer hit de la noche de Sal Stewart terminó convirtiéndose en carrera cuando un sencillo corto de Brito hacia el jardín derecho permitió que Stewart anotara para colocar el encuentro 4-2.

Stewart terminó con tres imparables, mientras que Cincinnati continuó agregando carreras hasta completar las seis que sentenciaron la victoria.

Para los Dodgers, la noche también estuvo marcada por una situación inesperada con Blake Snell. El zurdo, en apenas su séptima apertura desde que regresó de una cirugía artroscópica en el codo izquierdo, solamente pudo trabajar una entrada antes de abandonar el encuentro debido a rigidez en la ingle izquierda. Snell había ponchado a Myers, retirado a De La Cruz y permitido un sencillo de Stewart antes de salir.

La derrota dejó a Los Ángeles con marca de 92-60 y obligó al equipo a esperar el resultado del partido de San Diego contra Colorado para conocer si podía celebrar la conquista de la división. Cincinnati, por su parte, mejoró a 71-81 y consiguió finalmente derrotar a unos Dodgers que habían dominado ampliamente la serie durante la campaña.