Jeremy Peña sacude dos jonrones en triunfo de los Astros

Houston volvió a encontrar la fórmula para mantenerse firme en la pelea por la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Con el bate de Jeremy Peña encendido y un oportuno cuadrangular de Yordan Álvarez, los Astros derrotaron 4-2 a los Reales de Kansas City este martes, en el primer partido de una serie de tres encuentros.

Peña fue el gran protagonista de la noche. El campocorto dominicano disparó dos jonrones, llegó a 19 en la temporada y consiguió el quinto partido de su carrera con múltiples cuadrangulares.

Además, terminó de 4-3, anotó tres carreras e impulsó dos, convirtiéndose en la principal amenaza ofensiva de Houston.

El primer golpe llegó temprano. En el mismo primer inning, Peña no esperó demasiado para hacer daño y conectó el primer lanzamiento que vio del derecho Michael Wacha, un cutter que desapareció hacia el jardín central-izquierdo.

La pelota recorrió 440 pies y puso a los Astros arriba en el marcador.

Dos entradas más tarde, Peña volvió a hacer sentir su poder. Su segundo vuelacercas de la noche amplió la ventaja de Houston y confirmó que el dominicano estaba decidido a marcar el ritmo de la ofensiva local.

Los Reales intentaron reaccionar en la quinta entrada. Carter Jensen conectó un doble productor que acercó a Kansas City, pero la respuesta de Houston fue inmediata.

Con dos outs y Peña nuevamente en circulación tras conectar sencillo, apareció Álvarez.

El toletero cubano esperó un cambio de velocidad en cuenta de 3-2 y lo envió a las gradas del jardín derecho.

Fue su jonrón número 39 de la temporada y apenas el segundo que conecta durante este mes.