Los Mets llaman de nuevo al relevista Jefry Yan

El lanzador relevista de los Mets de Nueva York, Jefry Yan (n.º 84), celebra tras ponchar a Harry Ford, de los Nacionales de Washington, durante la octava entrada de un partido de béisbol en el Citi Field de Flushing, Nueva York, el 15 de agosto de 2026. ( GORDON DONOVAN / NURPHOTO VÍA AFP )

Jefry Yan vuelve a las Grandes Ligas con los Mets para afrontar el tramo final de la temporada, después de que Nueva York lo reincorporara este miércoles desde Triple-A Syracuse. El zurdo dominicano ocupará uno de los puestos dejados vacantes por las lesiones de Robert Stock y Daniel Duarte, movimientos que también provocaron el llamado de Xzavion Curry.

El regreso llega apenas 10 días después de que los Mets lo enviaran a Syracuse. Yan había sido bajado el 6 de septiembre, luego de una primera experiencia en las Mayores en la que permitió ocho carreras —siete limpias— en sus últimas siete entradas. Ahora tendrá una nueva oportunidad para cerrar la campaña desde el bullpen de Nueva York.

Su estreno en 2026 representó uno de los capítulos más singulares de su carrera. Yan, nacido en San Rafael de Yuma, República Dominicana, debutó en MLB el 5 de agosto, a los 29 años, después de una trayectoria marcada por una cirugía Tommy John, varios años alejado del béisbol profesional y trabajos fuera del deporte. MLB.com contó que durante ese período llegó a trabajar en techado y otros empleos mientras intentaba recuperar su carrera como lanzador.

Cuando finalmente recibió su oportunidad con los Mets, Yan respondió de inmediato: en su debut contra Cleveland lanzó una entrada en blanco y ponchó a dos bateadores en la victoria de Nueva York por 6-5. Antes de ser promovido, además, había combinado una efectividad de 3.24 y 77 ponches en 41? entradas entre Doble-A Binghamton y Triple-A Syracuse.

Sus debilidades

Sin embargo, su primera estadía en las Grandes Ligas también mostró el principal problema que lo ha acompañado durante 2026: el control.

En sus 12? entradas con los Mets, Yan terminó con 5.68 de efectividad, 1.89 de WHIP, 17 ponches y 11 boletos, una combinación que refleja tanto su capacidad para generar ponches como las dificultades para limitar el tráfico en las bases. MLB.com registra 13 apariciones, con marca de 1-1 y 17 ponches.

En las Menores, en cambio, su temporada había sido mucho más productiva. Los registros de MiLB muestran que Yan acumuló 39 apariciones, 44 entradas, 81 ponches, 3.07 de efectividad y 1.27 de WHIP en 2026 entre sus diferentes niveles. Es decir, su capacidad para dominar bateadores quedó mucho más evidente en las Ligas Menores, donde su arsenal le permitió conseguir una elevada cantidad de ponches.

La temporada también convirtió a Yan en una figura reconocible por sus particulares celebraciones después de los ponches. En agosto, incluso tuvo un par de episodios en los que saltó para celebrar antes de que la jugada terminara: contra los White Sox, el lanzamiento que creyó que era el tercer strike fue declarado bola, y posteriormente Jake Rogers conectó un jonrón de 98.1 mph que dejó a los Mets en el terreno. Yan reconoció entonces que aquello debía servirle como una experiencia de aprendizaje.

Ahora, con los Mets recurriendo nuevamente a él, Yan tendrá la oportunidad de convertir esa primera experiencia en aprendizaje y terminar el año mostrando la versión que exhibió durante buena parte de su recorrido por las Menores.

Su temporada 2026, hasta este regreso, deja una imagen contrastante: 81 ponches y 3.07 de efectividad en las Menores frente a 17 ponches, 11 boletos y 5.68 de efectividad en las Grandes Ligas.