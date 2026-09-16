VIDEO | Samuel Basallo pega su cuadrangular 18 y se acerca a selecto club de Baltimore

En la tercera entrada del partido de este miércoles entre Orioles y Metros, el receptor dominicano Samuel Basallo le hizo swing al primer pitcheo del abridor Xzavion Curry y depositó la pelota al otro lado del jardín central del Citi Field para su jonrón 18 de la campaña. Basallo se podría convertir en el primer catcher del equipo en pegar 20 cuadrangulares en una campaña, desde que Adley Rutschman, lo hiciera en 2023.

Solo en 11 ocasiones, un receptor de Baltimore alcanzó o superó esa cifra. Aparte de Rutschman, ese grupo está liderado por Gus Triandos, (tres veces, incluido el récord del equipo para receptores con 30 en 1958), seguido por Matt Wieters (tres temporadas de 20 o más), Chris Hoiles (dos veces), Javy López (23 en 2004) y el dominicano Welington Castillo (20 en 2017).

BAL - Samuel Basallo Solo HR (18)



425 ft | 107.8 mph | 31°

⚾️ 83.2 mph splitter (NYM - RHP Xzavion Curry)

️ Out in 29/30 parks (❌ COL)



BAL (6) @ NYM (0)

3rd#Birdland pic.twitter.com/G9VX0CyKlW — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 17, 2026

Otros jonroneros

Pete Alonso volvió a castigar a su antiguo equipo y lo hizo por segundo día consecutivo, aunque esta vez el jonrón no fue suficiente para evitar la derrota de los Mets. El inicialista conectó su cuadrangular número 37 de la temporada en el primer episodio, pero los Orioles de Baltimore desplegaron nuevamente su poder y completaron la barrida de tres partidos sobre Nueva York con una contundente victoria 7-1 el miércoles por la noche en Citi Field.

Alonso abrió el marcador ante Xzavion Curry, quien cargó con la derrota (0-1), al desaparecer la pelota en el primer capítulo. El batazo llegó apenas un día después de que el veterano conectara el jonrón número 300 de su carrera, un vuelacercas solitario en el noveno inning que empató el partido y ayudó a Baltimore a imponerse 7-5 en 11 entradas. Aquella hazaña provocó que Alonso recibiera una ovación y saliera del dugout para un curtain call ante los aficionados de los Mets.

El jonrón del miércoles tuvo además un significado particular por la relación de Alonso con la franquicia. El jugador vistió el uniforme de Nueva York entre 2019 y 2025 y terminó ese período como el líder histórico de los Mets en cuadrangulares, con 264. Ahora, con Baltimore, regresó a Citi Field y conectó jonrones en noches consecutivas contra la organización con la que construyó buena parte de su carrera.

Pero después del batazo de Alonso, el ataque de los Orioles tomó el control. Jeremiah Jackson y Christian Encarnacion-Strand también conectaron cuadrangulares por segundo partido consecutivo, prolongando la demostración de poder que Baltimore había exhibido durante la serie. El conjunto visitante terminó acumulando siete carreras para respaldar una sólida actuación monticular de Chris Bassitt.

Bassitt trabajó 6.2 entradas y limitó a los Mets a una carrera, combinándose posteriormente con tres relevistas para completar una labor de siete imparables permitidos. Baltimore consiguió así su tercer triunfo consecutivo sobre Nueva York y mejoró su récord a 75-78, mientras mantiene sus aspiraciones en la carrera por el tercer comodín de la Liga Americana, del que se encontraba a 2.2 juegos de los Medias Blancas de Chicago.

Los Mets, en cambio, quedaron con marca de 69-83 después de sufrir su cuarta derrota consecutiva, su peor racha desde junio.

Marcus Semien produjo la única carrera de Nueva York con un sencillo remolcador, mientras que A.J. Ewing aportó dos imparables y una base robada.