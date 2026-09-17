VIDEO | Con su bambinazo 20, Jeremy Peña lidera ataque de 5 jonrones de los Astros sobre los Reales

El dominicano Jeremy Peña abrió el camino de la ofensiva de los Houston Astros con su vigésimo jonrón de la temporada y su sexto cuadrangular como primer bate en 2026, contribuyendo a que Houston estableciera su mayor producción de jonrones en un partido esta temporada, con cinco, para derrotar 6-2 a los Kansas City Royals este jueves.

Peña conectó en el primer turno del encuentro una recta de Seth Lugo, enviándola a 394 pies hacia el jardín izquierdo para igualar 1-1 el marcador. El batazo representó además el undécimo jonrón de su carrera como primer bate, cifra que ocupa el quinto lugar en la historia de la franquicia.

HOU - Jeremy Peña Solo HR (20)



394 ft | 103.9 mph | 35°

⚾️ 90.2 mph four-seam fastball (KC - RHP Seth Lugo)

️ Out in 30/30 parks



KC (1) @ HOU (1)

1st#ChaseTheFight pic.twitter.com/UbIquGguHs — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 17, 2026

Los Astros tomaron la ventaja en el segundo episodio cuando Daulton Varsho desapareció un sinker de Lugo por el jardín derecho-central. El batazo, de 407 pies, fue su duodécimo jonrón de la campaña y colocó a Houston arriba 2-1.

Después de retirar a nueve de los siguientes 11 bateadores de los Astros, Lugo volvió a ser castigado en el quinto capítulo. LaMonte Wade Jr. conectó su cuarto cuadrangular de la temporada con un out, y dos bateadores más tarde Yordan Álvarez hizo lo propio para llegar a 40 jonrones en la campaña.

Álvarez terminó de 4-2 y su cuadrangular solitario fue conectado contra Lugo. El cubano se mantiene como líder de bateo de la Liga Americana con promedio de .311 y quedó a un jonrón del dominicano Junior Caminero, de los Rays, en la lucha por el liderato de cuadrangulares. Además, sus 99 carreras impulsadas son la segunda mayor cantidad de la Americana, solo detrás de las 102 de Pete Alonso.

Lugo cargó con la derrota y terminó su actuación después de cinco entradas, en las que permitió cuatro carreras y ocho imparables, incluidos cuatro jonrones solitarios. También otorgó un boleto y ponchó a cinco bateadores.

Desarrollo del partido

Kansas City había tomado ventaja inicialmente en la parte alta del primer inning. Miguel Ullola, utilizado como abridor por Houston, llenó las bases sin outs y Carter Jensen recibió boleto antes de anotar con una jugada de doble matanza conectada por Maikel García, colocando a los Royals arriba 1-0.

El novato Ethan Pecko asumió posteriormente la responsabilidad como lanzador principal y trabajó 5? entradas. Permitió una carrera y tres hits, además de ponchar a cuatro, para mantener bajo control a la ofensiva de Kansas City y darle estabilidad al conjunto local.

Taylor Trammell puso el broche final al despliegue de poder en el octavo episodio con su octavo jonrón de la temporada, completando los cinco cuadrangulares de Houston.

Con el triunfo, los Astros mejoraron a 77-76 y conservaron al menos un empate en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana con los Texas Rangers, que disputaban su partido contra los Boston Red Sox.

Houston ahora recibirá este fin de semana a los Atlanta Braves, líderes del Este de la Liga Nacional, en su última serie como local de la temporada regular de 2026.