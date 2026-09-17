Los seis gerentes de Lidom pasan por la cabina de Dinastía Deportiva previo al torneo invernal

Los gerentes generales de las seis franquicias de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) participaron en una serie especial de entrevistas del programa Dinastía Deportiva, como parte de la cobertura previa al inicio de la próxima temporada de béisbol invernal 2026 - 2027.

El espacio deportivo recibió en su cabina a Audo Vicente, de los Tigres del Licey; Carlos Peña, de los Leones del Escogido; Gian Guzmán, de las Águilas Cibaeñas; Ángel Ovalles, de las Estrellas de Oriente; Jesús Mejía, de los Toros del Este, y Jaylon Pimentel, de los Gigantes del Cibao.

Durante las conversaciones, los responsables de las seis organizaciones abordaron sus perspectivas, planes y proyecciones de cara al nuevo campeonato, además de responder preguntas formuladas por los oyentes y fanáticos.

Expectativas de los gerentes

La serie buscó acercar a los seguidores a los principales responsables de la planificación deportiva de cada equipo y ofrecer un espacio para conocer de primera mano las expectativas que rodean a las seis franquicias antes del inicio de la campaña.

Las entrevistas contaron con la participación de los panelistas de Dinastía Deportiva Melvin José Bejarán, Víctor Báez, Alex Luna, Iván Joel Ramos y Rollin Fermín Jr., quienes aportaron al desarrollo de las conversaciones y al análisis de los temas relacionados con el torneo.

Dinastía Deportiva es un proyecto impulsado por Luis Miñoso, director ejecutivo, junto a Anthony Marte, presidente del grupo CAM. La producción está a cargo de las estrategas de comunicación Yessy Pérez y Mía Vilchez.

Las entrevistas completas pueden ser consultadas en los canales de

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Dinastía Deportiva El programa se transmite de lunes a viernes, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, por Clave 95.9 FM y SuperQ 100.9 FM, además de sus plataformas digitales.