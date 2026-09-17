Los Padres aplastan a los Rockies y se acercan a los playoffs; Bogaerts queda a un hit del ciclo

Los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr. tienen cada vez más cerca la oportunidad de regresar a la postemporada con los San Diego Padres, que dieron otro paso importante hacia la clasificación al derrotar 9-2 a los Colorado Rockies este jueves.

El triunfo permitió a San Diego ampliar a cuatro juegos su ventaja sobre los Arizona Diamondbacks en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Los Padres atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada, con 10 victorias en sus últimos 11 partidos y una marca de 6-1 durante su gira por San Francisco y Colorado. El resultado los dejó además a un juego de los Chicago Cubs por el primer puesto de comodín y a medio partido de los Philadelphia Phillies, aunque estos todavía tenían pendiente su encuentro del jueves contra los New York Mets.

San Diego ha colocado en sus manos la posibilidad de asegurar su boleto a los playoffs antes de enfrentar a Arizona en una serie de tres partidos que cerrará la temporada regular en Petco Park. Para ello deberá conservar o aumentar la ventaja de cuatro juegos que posee actualmente, aunque antes tendrá seis compromisos determinantes: tres contra los Miami Marlins, de viernes a domingo, y otros tres frente a los Dodgers a partir del martes.

«Hicimos nuestro trabajo durante la gira», dijo el manager Craig Stammen. «Vimos esta parte del calendario y sabíamos que teníamos que jugar bien. ... Es bueno para nosotros terminar esta gira con una nota muy alta y regresar a casa en una muy buena posición».

Ataque despediado

La ofensiva volvió a ser protagonista en Colorado. Los Padres acumularon 29 carreras y 52 imparables durante los cuatro partidos de la serie, y el jueves cinco jugadores terminaron con al menos dos hits.

Xander Bogaerts encabezó el ataque con una actuación que estuvo a punto de entrar en la historia de la franquicia. El veterano se convirtió en el primer jugador en la historia de los Padres en conectar un jonrón y un triple en un mismo inning, ambos durante un segundo episodio de siete carreras.

Luego agregó un doble en el cuarto capítulo, pero se quedó a un sencillo de completar el ciclo después de poncharse en sus dos últimos turnos.

Dustin Harris y Ty France también aportaron tres hits cada uno, con France elevando su promedio de bateo de la temporada a .299. Jake Cronenworth y Samad Taylor conectaron dos imparables por cabeza.

El respaldo ofensivo permitió que Michael King volviera a mostrar por qué se ha convertido en una pieza fundamental de la rotación de San Diego. El derecho realizó su apertura número 31 de la campaña, la mayor cantidad de su carrera, y limitó a los Rockies a dos carreras en seis entradas, con seis ponches.

King extendió a ocho su racha de aperturas de calidad consecutivas y mantiene una efectividad de 2.48 desde el Juego de Estrellas. Su consistencia ha sido especialmente importante para unos Padres que han tenido que afrontar lesiones y dudas alrededor de su rotación durante la temporada.