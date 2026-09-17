Oneil Cruz comanda racimo de cinco carreras en victorias de los Piratas

Oneil Cruz en acción con los Piratas. ( ARCHIVO/ AFP )

El dominicano Oneil Cruz remolcó dos carreras con un sencillo en el segundo episodio, como parte de un racimo de cinco anotaciones que encaminó a los Pittsburgh Pirates a una victoria 7-4 sobre los Milwaukee Brewers, este jueves por la tarde. Cruz respondió en el momento clave de una entrada en la que Pittsburgh castigó al abridor Kyle Harrison y tomó una ventaja que ya no perdería.

Los Piratas, que están alejados de la pelea por un puesto de comodín de la Liga Nacional, construyeron su gran entrada con dos outs. Ronny Simon recibió boleto y Jared Triolo llegó a salvo mediante un sencillo dentro del cuadro.

Henry Davis llenó las bases cuando se le otorgó la primera almohadilla debido a una interferencia cometida por el receptor de Milwaukee, Bo Naylor.

Konnor Griffin continuó la ofensiva con un doble de dos carreras hacia la esquina del jardín izquierdo, colocando a Pittsburgh delante 2-1. Acto seguido, Cruz conectó un sencillo al izquierdo que llevó dos compañeros al plato para ampliar la ventaja a 4-1.

Después de que Harrison golpeara a Bryan Reynolds y otorgara boleto a Rafel Flores Jr., Brandon Lowe también recibió un pelotazo con las bases llenas, aumentando la diferencia a 5-1.

Davis había contribuido previamente al ataque con un jonrón de dos carreras, mientras Pittsburgh completaba una jornada ofensiva que le permitió llevarse la serie de la temporada frente a su rival de la División Central. Los Pirates ganaron siete de los 13 enfrentamientos entre ambos equipos.

Así remontó Pittsburgh

Milwaukee había tomado ventaja de 1-0 en la parte alta del segundo capítulo, cuando David Hamilton conectó un sencillo productor. Sin embargo, la respuesta de Pittsburgh fue inmediata y contundente, aprovechando una entrada en la que los Brewers no pudieron contener el ataque local.

Harrison, quien abrió el encuentro en lugar de Dustin May debido a la reorganización de la rotación de Milwaukee con los playoffs en el horizonte, apenas permaneció una entrada y dos tercios.

El derecho permitió cinco carreras, cuatro de ellas limpias, cuatro hits y dos boletos, además de ponchar a dos bateadores. May, por su parte, está programado para abrir el viernes frente a los Baltimore Orioles.

Por Pittsburgh, el derecho Khristian Curtis trabajó 3.1 entradas durante un juego de bullpen y permitió una carrera y un hit, además de conceder tres boletos, para apuntarse su segunda victoria de la temporada contra ninguna derrota. Mason Montgomery lanzó 1? episodios y consiguió su salvamento número 14.

Los Brewers intentaron reaccionar y Bo Naylor conectó un jonrón en el octavo inning, mientras Sal Frelick aportó dos imparables. Milwaukee, sin embargo, dejó escapar varias oportunidades al batear de 1-9 con corredores en posición de anotar y dejar a 11 corredores en las bases.

Con el triunfo, Pittsburgh mejoró su récord a 76-77 y se adjudicó la serie particular, mientras Milwaukee cayó a 95-58. Pese al revés, los Brewers conservaron el mejor récord de las Grandes Ligas y su posición de liderazgo en la División Central.