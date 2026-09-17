Selección dominicana de béisbol U15 participará en la Copa Mundial de México

Integrantes de U15 ( FOTO CEDIDA POR LA SELECCIÓN )

La selección dominicana de béisbol U15 intensificó sus entrenamientos de cara a la Copa Mundial de la categoría, que se disputará del 25 de septiembre al 4 de octubre en Mérida y Cancún, México.

El conjunto tricolor, integrado por 20 jugadores, trabaja con el exreceptor de Grandes Ligas Welington Castillo, quien, junto con su cuerpo técnico, concentra la preparación en los aspectos físicos, ofensivos, defensivos y estratégicos.

"Me siento muy agradecido con Dios por la oportunidad y con la Federación por confiarme la responsabilidad de ser el dirigente en este Mundial", expresó Castillo durante una de las sesiones de trabajo.

De acuerdo con una nota de prensa de la selección, el dirigente destacó la actitud competitiva de los jugadores y su disposición para asumir distintas funciones dentro del terreno, una versatilidad que considera fundamental para afrontar una competencia de alto nivel.

"Todos esos muchachos quieren jugar. Me dicen: ´Yo quiero jugar, yo juego en el infield, yo juego en los jardines, yo juego aquí o allá´. Para un dirigente es bueno tener peloteros que quieran jugar. Eso me motiva y me da más opciones para ponerlos en juego", manifestó.

El plantel fue conformado tras un amplio proceso de entrenamientos, observación y evaluación de jugadores procedentes de distintos programas que respaldan el trabajo de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

En el proceso participaron jóvenes pertenecientes a MVP-Miguelón, Ozuna Factory, International Prospect League (I.P.L.), Jaime Ramos, Sandy Nin, Otro Nivel, Edwin Encarnación, El Niche y José Burdiel Academy.

Experiencia y liderazgo

El cuerpo técnico evaluó las condiciones físicas, ofensivas y defensivas de los aspirantes, además de su desempeño en el pitcheo, disciplina, capacidad de adaptación y disposición para defender los colores nacionales.

La experiencia de Grandes Ligas al servicio del equipo

Castillo considera que su experiencia como jugador profesional será una herramienta importante para orientar a los jóvenes ante las emociones y presiones propias de un torneo mundialista.

"Como estuve ahí como jugador, sé por lo que ellos van a pasar y lo que van a sentir cuando se pongan esa chaqueta para representar a nuestro país, la República Dominicana", afirmó.

Calendario y rivales

El exreceptor agregó que su paso por las Grandes Ligas le permitirá transmitir enseñanzas que van más allá de los aspectos técnicos del juego.

"Ya tengo la experiencia como jugador y ahora, como dirigente, se me hará más fácil transmitirles esa experiencia vivida", sostuvo.

República Dominicana debuta ante Cuba

La República Dominicana competirá en el Grupo A junto a Japón, México, Cuba, Alemania y Sudáfrica. Los encuentros de esta fase se disputarán en el parque Kukulcán Álamo de Mérida, Yucatán.

La novena quisqueyana debutará frente a Cuba y posteriormente enfrentará a México, Alemania, Sudáfrica y Japón. Los tres mejores equipos de la fase preliminar avanzarán a la Súper Ronda.

Castillo exhortó a los aficionados dominicanos a respaldar al conjunto juvenil durante su participación en México.

"Les exhortamos a que nos den seguimiento y apoyen esta selección", expresó el dirigente.

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