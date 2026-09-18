José Ramírez, en el triunfo de Cleveland, da su jonrón 297 de por vida; empata con Rickey Henderson

Los Guardianes de Cleveland tuvieron que remontar para derrotar 5-3 a los Atléticos de Oakland y así mantenerse en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Cleveland mejoró a 79-75 y tiene marca de 18-9 desde el 20 de agosto. Los Medias Blancas, que juegan también la noche de este viernes, se encuentran en segundo lugar a medio juego, antes de comenzar esta jornada.

El dominicano José Ramírez fue nuevamente protagonista al conectar su jonrón número 12 de la temporada en el sexto episodio, batazo que amplió a 5-3 la ventaja de los Guardianes. El cuadrangular tuvo un significado especial, pues representó su carrera impulsada número 1,000 en las Grandes Ligas.

Con su cuadrangular alcanzó los 297 cuadrangulares de por vida para empatar con el legendario Rickey Henderson.

Además se puso a tres jonrones de entrar al círculo de los 300 jonrones donde lo espera Chuck Klein. Antes deberá superar a Mark Reynolds (298); Tim Salmon (299) y Francisco Lindor (299), antes de unirse a Klein (300).

El próximo dominicano en esa lista es Marcell Ozuna (304), actualmente con Pittsburgh.

Ramírez se convirtió así en apenas el segundo jugador en la historia de Cleveland en alcanzar las 1,000 remolcadas, uniéndose a Earl Averill, quien terminó su carrera con 1,084. Con sus mil empujadas empata con Darryl Strawberry en el puesto 308. Su siguiente meta, entre los dominicanos es George Bell (1002).

El antesalista dominicano, siete veces seleccionado al Juego de Estrellas, terminó la jornada de 5-2, con un jonrón, una anotada, dos carreras impulsadas y una base robada.

El novato Travis Bazzana también conectó cuadrangular, mientras Joey Cantillo lanzó seis entradas en blanco para llevarse la victoria. Cleveland, que perdía 3-0 después del jonrón de tres carreras de Zack Gelof en el primer episodio, igualó el marcador en el cuarto y tomó el control definitivamente con los jonrones de Bazzana y Ramírez.

Scott Blewett (21) cargó con la derrota.