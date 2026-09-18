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Juan Soto
Juan Soto

Juan Soto dispara su jonrón 26 y Dedniel Núñez logra salvamento ante los Filis

Remolcó tres carreras en el triunfo de los Mets

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    Juan Soto dispara su jonrón 26 y Dedniel Núñez logra salvamento ante los Filis
    Juan Soto (ARCHIVO / AFP)

    Los Mets de Nueva York derrotaron 6-3 a los Filis de Filadelfia y cortaron una racha de cinco derrotas, con Juan Soto como principal figura ofensiva.

    El dominicano bateó de 5-3, incluyendo doble (11) y su jonrón número 26 de la temporada, un batazo de tres carreras en el sexto episodio que amplió la ventaja de los Mets a 6-2.

    Soto conectó el cuadrangular con dos corredores en circulación y terminó con tres carreras impulsadas, elevando a 64 su total en la temporada.

    Es el jonrón 270 para Soto quien empata con Vernon Wells y José Altuve. Con un bambinazo más empatará con sus compatriotas  Raúl Mondesí y Hanley Ramírez (271).

    Su actuación ayudó a Nueva York a frenar a Filadelfia, que se mantiene con marca de 85-69 y empatado con los Cachorros de Chicago en los dos primeros puestos de comodines de la Liga Nacional.

    El lanzador ganador fue el zurdo Zac Thornton (5-5). El derrotado fue Tim Mayza (3-4).

    El también dominicano Dedniel Núñez se encargó de cerrar el partido conseguir el segundo salvamento de su carrera y el primero desde el 13 de julio de 2024.

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