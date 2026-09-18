La corona que Junior Caminero sí puede evitar reciba Yordan Álvarez

Junior Caminero ha repartido sus batazos entre 22 en el regreso al Tropicana Field y 19 en la ruta. ( GETTY IMAGES )

Junior Caminero solo puede arrojar argumentos, pero no controlar la decisión que tomarán 30 periodistas el 27 de septiembre cuando envíen sus boletas al MVP de la Liga Americana, en una carrera que las casas de apuestas de Las Vegas ven esta semana al cubano Yordan Álvarez ganándola por 87-13 al antesalista de los Rays.

La medalla que sí puede agregarse La Máxima a las de oro que suele llevar en su cuello es la del liderato de jonrones de la Liga Americana, el activo que cotiza más en alta en el béisbol de hoy y que los dominicanos llevan tres décadas consolidando como una marca país a prueba de balas.

Caminero, de 23 años, terminó la jornada del jueves con 41 vuelacercas, unos de ventaja sobre un Álvarez que pelea la Triple Corona del Bateo tradicional y la de los porcentajes para los Astros de Houston.

De llevarse el cinturón será el quisqueyano 14 que lo consigue y por ocasión 21. Se dice rápido, pero hubo que esperar que se dejara de contar en novecientos los años para abrir la compuerta, en ese 2000 con un Sammy Sosa imperial.

Llegó 46 años después de que el primer duartiano, Osvaldo Virgil, clavara la bandera en la MLB y cambiara el mapa de la industria hasta nuestros días.

Antes, los dominicanos vieron cómo puertorriqueños (Orlando Cepeda, 1961; Juan González, 1992 y 1994), venezolanos (Tony Armas, 1992 y 1984; Andrés Galarraga, 1996) y cubanos (José Canseco, 1988 y 1991) lograron el premio al batazo de cuatro bases primero.

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Caminero se ha posicionado con una primera quincena de septiembre con nueve trancazos, mientras el de los Astros apenas pegó seis desde el 28 de julio (42 partidos).

Un aporte clave para clasificar a los Rays en el salvaje Este de la Americana, mientras que Houston trata de salvar el año detrás de un puesto en la mediocre división Oeste, donde puede haber un primer clasificado a playoffs con récord negativo en una temporada no recortada por huelga o pandemia.

Cuando estuvo cerca

La espera de ese primer cetro jonronero pudo ocurrir mucho antes de que Sosa rompiera el dique.

En 1987, su compueblano George Bell disparó 29 bambinazos en la primera mitad para los Blue Jays y le pisaba los talones al novato Mark McGwire (Atléticos), que lideraba la Americana con 33.

De hecho, Bell disparó su vuelacercas 47 el 23 de septiembre en Baltimore y le pasó a McGwire. Era la primera vez que un dominicano superaba el umbral de los 40, una que desde entonces se ha logrado en 54 ocasiones, Caminero el más reciente (2025 y 2026).

Sin embargo, en los siguientes 10 partidos, Bell se fue de 40-10 y no sacó la bola más del parque.

En cambio, McGwire jonroneó el 24 de septiembre en Oakland ante los White Sox para empatar, tomó la delantera el día siguiente y sentenció el liderato el 29 ante los Indios. Finalizó con 49, cuatro partidos antes del final de la campaña.

Sosa no pudo dar caza a McGwire ni en 1998 ni 1999, a pesar de que pegó 66 y 63, puesto que el californiano logró 70 y 65, respectivamente. En el 2000, el petromacorisano se impuso a Barry Bonds por 50-49, en una batalla que el líder histórico del batazo cerró por la mínima a falta de tres juegos.

Luego de Sammy (que lo repitió en 2002), llegaron los de Alex Rodríguez (5), Adrián Beltré, Manny Ramírez, David Ortiz, Carlos Peña, Albert Pujols (2), José Bautista (2), Pedro Álvarez, Nelson Cruz, Marcell Ozuna, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr.