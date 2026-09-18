Yohan Ramírez se lleva la victoria en el triunfo de los Piratas sobre los Reales 8-5

En esta imagen de archivo, Oneil Cruz de los Piratas de Pittsburgh, conecta un jonrón de dos carreras en la sexta entrada durante el partido contra los Orioles de Baltimore en el PNC Park el 5 de abril de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania. ( JUSTIN BERL/GETTY IMAGES/AFP )

Los Piratas de Pittsburgh remontaron una desventaja de cuatro carreras y vencieron 8-5 a los Reales de Kansas City, apoyados en una ofensiva de 15 imparables que les permitió colocar su récord en 77-77. Oneil Cruz tuvo una destacada actuación ofensiva al batear de 5-3, incluido un doble, y anotar dos carreras.

El dominicano Yohan Ramírez se acreditó la victoria, su séptima de la temporada, al retirar a los cuatro bateadores que enfrentó durante su labor de relevo. Ramírez mejoró así su récord a 7-4 en una campaña en la que ha trabajado principalmente como relevista.

Por su parte, Gregory Soto se encargó del noveno episodio para conseguir su decimoquinto salvamento de la temporada y el primero desde el pasado 1 de agosto. El zurdo dominicano trabajó el capítulo final para preservar la ventaja de Pittsburgh.

Con el triunfo, los Piratas regresaron al .500 y mantuvieron con vida, al menos matemáticamente, sus aspiraciones de postemporada. Para Cruz, Ramírez y Soto, la jornada tuvo además el sello dominicano: aporte ofensivo del primero y decisiones desde el montículo para los otros dos.

Cruz bateó de 5-3 y anotó dos veces.