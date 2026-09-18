Yohan Ramírez se lleva la victoria en el triunfo de los Piratas sobre los Reales 8-5
Gregory Soto se llevó el salvamento; Oneil Cruz bateó de 5-3 y anotó dos carreras
Los Piratas de Pittsburgh remontaron una desventaja de cuatro carreras y vencieron 8-5 a los Reales de Kansas City, apoyados en una ofensiva de 15 imparables que les permitió colocar su récord en 77-77. Oneil Cruz tuvo una destacada actuación ofensiva al batear de 5-3, incluido un doble, y anotar dos carreras.
El dominicano Yohan Ramírez se acreditó la victoria, su séptima de la temporada, al retirar a los cuatro bateadores que enfrentó durante su labor de relevo. Ramírez mejoró así su récord a 7-4 en una campaña en la que ha trabajado principalmente como relevista.
Por su parte, Gregory Soto se encargó del noveno episodio para conseguir su decimoquinto salvamento de la temporada y el primero desde el pasado 1 de agosto. El zurdo dominicano trabajó el capítulo final para preservar la ventaja de Pittsburgh.
Con el triunfo, los Piratas regresaron al .500 y mantuvieron con vida, al menos matemáticamente, sus aspiraciones de postemporada. Para Cruz, Ramírez y Soto, la jornada tuvo además el sello dominicano: aporte ofensivo del primero y decisiones desde el montículo para los otros dos.
Cruz bateó de 5-3 y anotó dos veces.