Aaron Judge regresa a la lista de lesionados y peligra su presencia en la postemporda

Los Yankees de Nueva York recibieron otro duro golpe en el tramo decisivo de la temporada al colocar nuevamente a Aaron Judge en la lista de lesionados de 10 días, esta vez debido a una distensión en la pantorrilla derecha, una lesión que no solo lo mantendrá fuera del cierre de la campaña regular, sino que también pone en duda su participación en los playoffs.

La medida, anunciada el sábado y con efecto retroactivo al jueves, llegó después de que una resonancia magnética realizada en Phoenix revelara la lesión. Para sustituirlo en el roster, Nueva York llamó desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre al jugador de cuadro y jardinero Max Schuemann.

La ausencia de Judge representa un problema significativo para unos Yankees que comenzaron la jornada del sábado cuatro juegos por detrás de los Rays en la División Este de la Liga Americana y que tienen por delante una serie de cuatro partidos contra Tampa Bay.

Fuera de acción

El capitán neoyorquino tampoco estará disponible este fin de semana frente a los Diamondbacks. "No hay forma de nreemplazar a un jugador tan extraordinario como Aaron Judge, pero tenemos grandes expectativas. Eso no cambia ahora", declaró el manager Aaron Boone, quien evitó establecer un calendario para el regreso del toletero.

La incertidumbre es tal que, cuando fue preguntado directamente sobre si Judge podrá jugar en los playoffs, Boone respondió simplemente: "No lo sé".

El problema físico comenzó durante el primer episodio de la derrota de los Yankees por 5-4 ante los Twins, en un partido que se extendió a 13 entradas. Judge sintió rigidez en la parte baja de su pierna derecha y finalmente fue retirado en el sexto capítulo como bateador emergente. "Intenté más o menos disimularlo y ver cuánto tiempo podíamos continuar, porque estos partidos son importantes en este tramo final", explicó el jugador. Sin embargo, después de hablar con el cuerpo técnico, consideró que lo mejor era salir para no perjudicar al equipo ni en el terreno ni en las bases.

La lesión vuelve a interrumpir una temporada especialmente complicada para el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Judge batea .241/.360/.511, con 18 jonrones y 41 carreras impulsadas en 66 partidos, después de haber perdido la mayor parte del verano por una fractura en la costilla derecha.

Aquella lesión, que se cree sufrió el 26 de abril en Houston, lo llevó a la lista de lesionados después del encuentro del 31 de mayo contra los Athletics. Judge regresó el 8 de septiembre, sin realizar una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores, pero en sus seis partidos posteriores apenas bateó de 23-4 (.174), aunque conectó un jonrón.

Ahora, el calendario juega en contra del capitán de los Yankees. Incluso una distensión de pantorrilla de Grado 1 suele requerir entre dos y tres semanas de recuperación, por lo que su regreso más temprano sería el 27 de septiembre, último partido de la temporada regular, frente a Baltimore.

La Serie de Comodines de la Liga Americana comenzaría apenas dos días después, el 29

Boone, mientras tanto, tampoco se arrepiente de haber permitido que Judge regresara directamente de su lesión anterior sin pasar por una asignación de rehabilitación. "Estas cosas suceden con una asignación de rehabilitación o sin ella", sostuvo el dirigente. "Hicimos todo lo que pudimos para intentar darle a él y a nosotros mismos la mejor oportunidad de que tuviera un buen resultado".