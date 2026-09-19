VIDEO | Prospecto de RD, Alfred Morillo, innova un salto de celebración al estilo de Jefri Yan

Juan Morillo, prospecto de los Arizona Diamondbacks, lanza durante el partido de la serie Mexico City Series de la MLB World Tour entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres en el estadio Alfredo Harp Helú de Ciudad de México, el 26 de abril de 2026. ( YURI CORTEZ / AFP )

La celebración de Alfred Morillo fue tan espectacular como el desenlace que acababa de protagonizar. El prospecto de pitcheo de los Arizona Diamondbacks ponchó a Arturo Disla en la parte baja de la novena entrada para cerrar una victoria 8-7 de los Amarillo Sod Poodles sobre los Frisco RoughRiders, en el tercer y decisivo partido de la Serie Divisional Sur de la Texas League.

Inmediatamente después del último out, Morillo festejó con un salto mortal hacia atrás sobre el montículo, una celebración que acompañó el boleto de Amarillo a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2023, una reacción parecida a la que ha hecho popular en Grandes Ligas, el relevista dominicano de los Mets, Jefry Yan.

Los Sod Poodles prácticamente construyeron su triunfo en la primera entrada, cuando fabricaron seis carreras y enviaron al abridor de Frisco, Blake Townsend, a las duchas sin poder retirar a un bateador. Los primeros seis bateadores de Amarillo alcanzaron las bases.

Cristofer Torin abrió con doble y anotó con sencillo productor de Ben McLaughlin; un error del campocorto Sebastian Walcott permitió que McLaughlin llegara al plato, mientras Druw Jones agregó otro sencillo remolcador. Después de que Carlos Virahonda recibió un pelotazo, Townsend abandonó el encuentro. Alberto Barriga recibió boleto con las bases llenas y Jean Walters coronó el rally con un sencillo de dos carreras.

Desarrollo del partido

El abridor de Amarillo, Joe Ariola, sostuvo la ventaja con dos entradas en blanco y cuatro ponches, pero Frisco comenzó a reducir la diferencia en el tercer episodio. Rafe Perich conectó un grand slam con dos outs para acercar a los RoughRiders 6-4, y en el quinto episodio Gleider Figuereo produjo con elevado de sacrificio para colocar el encuentro 6-5.

Mientras la ofensiva de Amarillo perdía fuerza, el relevista de Frisco Ismael Agreda retiró a 12 bateadores consecutivos después del doble inicial de Torin y trabajó 4.2 entradas sin permitir carreras. Del otro lado, Logan Mercado lanzó dos entradas perfectas, con un ponche en la séptima, para preservar la mínima ventaja.

Frisco volvió a amenazar en el octavo capítulo, cuando Perich abrió con sencillo y avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado. Figuereo conectó un rodado por el centro que parecía tener posibilidades de producir el empate, pero Torin realizó una espectacular jugada defensiva y lanzó a primera para conseguir el out y evitar que Perich avanzara más allá de tercera. Mason Marriott se encargó de los dos bateadores siguientes para mantener el 6-5.

Amarillo encontró entonces el seguro que necesitaba en la novena. Torin volvió a aparecer, esta vez con su tercer doble del partido, para remolcar una carrera, y Jones agregó un sencillo productor que amplió la ventaja a 8-5. Frisco, sin embargo, no se rindió: Dylan Dreiling conectó un jonrón de dos carreras con un out para reducir nuevamente la diferencia a una carrera. Fue entonces cuando Morillo tomó la pelota y puso punto final al drama con el ponche de Disla, seguido por su llamativo salto mortal sobre el montículo.

La victoria convirtió a Amarillo en el tercer equipo de la historia de la franquicia en alcanzar la Serie de Campeonato de la Texas League y en su primera aparición desde 2023. Los Sod Poodles, campeones de la liga en 2019 y 2023, se enfrentarán ahora a los Springfield Cardinals en una serie al mejor de tres partidos que comenzará el domingo.