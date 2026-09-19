Ángel Martínez explota con 2 jonrones y 4 empujadas, Cleveland sigue firme en la central

Ángel Martínez al momento de pegar un jonrón. ( ARCHIVO/ MLB )

Ángel Martínez convirtió el Progressive Field en el escenario de una noche para recordar.

El jardinero dominicano fue la figura ofensiva de los Cleveland Guardians al conectar dos cuadrangulares, uno desde cada lado del plato, en una actuación de cuatro hits que ayudó a su equipo a imponerse 12-6 sobre los Athletics y mantenerse en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Martínez tuvo su segundo partido de cuatro imparables en su carrera y terminó de 5-4, con dos jonrones, un doble, cuatro carreras impulsadas y tres anotadas.

Además, se quedó a solo un triple de completar el ciclo. Sus 11 bases totales fueron la mayor cantidad conseguida por un jugador de Cleveland en un partido esta temporada.

Su noche comenzó temprano. En la primera entrada, Martínez bateó un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de Oakland, Jacob López, como parte de un ataque de cinco anotaciones.

Más tarde, en el cuarto episodio, volvió a desaparecer la pelota, esta vez como bateador zurdo, con un jonrón solitario.

De esa manera, se convirtió en protagonista de una hazaña que los Guardians ya habían visto este mismo mes: Brayan Rocchio también había conectado jonrones desde ambos lados del plato el 4 de septiembre contra Detroit.

El impacto de Martínez llegó en un momento importante para Cleveland. Los Guardians entraron al encuentro con la presión de conservar el liderato divisional después de que Chicago derrotara 3-1 a Detroit.

La victoria dejó a Cleveland con marca de 80-75 y una ventaja de un juego sobre los White Sox, además de extender a cuatro su racha de triunfos consecutivos.

Pero Martínez no estuvo solo en la ofensiva. Chase DeLauter también mandó la pelota sobre la cerca con un cuadrangular de tres carreras, mientras Cleveland construía una ventaja que Oakland nunca pudo remontar.

Los Guardians volvieron a castigar en el tercer episodio, cuando fabricaron otras cinco carreras apoyados en cuatro dobles, incluido un batazo de línea de dos carreras de David Fry. En total, cinco jugadores de Cleveland terminaron con al menos dos imparables.

La producción ofensiva fue tan contundente que el abridor de Oakland, Jacob López, tuvo que abandonar el encuentro después de apenas 2.2 entradas. El derecho permitió 10 carreras y 10 hits, cargando con la derrota y dejando a los Athletics en una situación complicada desde las primeras entradas.

Intentaron luchar

Oakland, sin embargo, encontró respuestas ofensivas. Donovan Walton tuvo una destacada actuación al conectar tres hits, incluido un cuadrangular de dos carreras en la quinta entrada, y producir cuatro de las seis carreras de los Athletics. Pero la reacción visitante no fue suficiente para contener el poder ofensivo de Cleveland.

Por los Guardians, Tanner Bibee abrió el encuentro y trabajó 4.2 entradas. El derecho permitió seis carreras y 12 imparables antes de dejar el partido. Slade Cecconi se encargó de los dos últimos episodios y se llevó la victoria, la quinta de su temporada frente a siete derrotas.

Al final, el marcador reflejó una noche de ofensiva abundante: 12 carreras para Cleveland, seis para Oakland. Pero por encima de todo quedó la actuación de Ángel Martínez, quien regresó a la alineación después de cinco días fuera por una inflamación en el costado derecho y respondió con una exhibición de poder desde ambos lados del plato.

Para los Guardians, la victoria significó mucho más que otro triunfo. Cleveland conservó el primer lugar de su división, ganó por cuarta ocasión consecutiva y mantuvo su ventaja de un juego sobre White Sox.