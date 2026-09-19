El mensaje de Juan Soto para los Mets: "Aquí empieza el próximo año"

Aunque las pryecciones matemáticas de la temporada 2026 ya le hayan cerrado las puertas de la postemporada a los Mets de Nueva York, Juan Soto se encargó de recordar que el orgullo y el futuro de la franquicia se juegan en cada turno al bate.

El estelar jardinero dominicano firmó se fue de 5-3 con un soberbio cuadrangular de tres carreras ( su número 270 de su carrera), guiando a los de Queens a una sólida victoria por 6-3 sobre los Filis de Filadelfia en el Citi Field.

Al concluir el encuentro, Soto atendió a los medios de prensa neoyorquinos y dejó una contundente frase al evaluar el valor de estos partidos en la recta final.

Con la mirada fija en el futuro de la organización, el quisqueyano declaró con firmeza, luego de la victoria y aún estando en el terreno de juego: "Estamos eliminadnos, pero aquí empieza el próximo año".

El outfielder explicó que, lejos de tomarse el mes de septiembre como un trámite, el plantel debe utilizar este tramo para sembrar una cultura ganadora, corregir errores estructurales y afinar la química del camerino, y además aseguró que la mentalidad con la que se cierran las puertas en 2026 será la misma con la que se abrirán los campos de entrenamiento en la próxima primavera.

"Debemos poner todas las cosas juntas (en la organización), traer buenas vibras y terminar fuerte, de tal manera que podamos llevar eso hasta el inicio de la próxima campaña", señaló.

Mes de altos y bajos

Juan Soto ha tenido un septiembre de producción ofensiva irregular, pero con varios hitos importantes. El dominicano batea .239 (16 hits en 67 turnos), con cuatro tetrabases, 10 carreras impulsadas, 11 anotadas, nueve boletos y 10 ponches en el mes.

Sus cuatro cuadrangulares llegaron ante Tampa Bay el 2 de septiembre, Miami el 8, Yankees el 12 y Philadelphia el 18. El jonrón frente a los Marlins fue especialmente productivo, pues fue de tres carreras; ante los Yankees conectó su número 25 de la temporada y contra los Phillies disparó el 26.

El partido del 18 de septiembre contra Philadelphia marcó el principal hito individual de Soto ya que su actuación le permitió alcanzar los 100 hits en la temporada. Su jonrón, conectado ante Orion Kerkering en el sexto episodio, salió a 109.4 mph y recorrió aproximadamente 427 pies, según MLB. Fue además su cuarto vuelacercas de septiembre.

En total por la temporada, Soto llegó a 101 hits, 26 jonrones, 64 carreras impulsadas, 59 anotadas y 73 boletos en 103 partidos, manteniendo una línea de .274/.393/.527, y .920 de OPS.

Las 73 transferencias y su .393 de porcentaje de embasarse reflejan que, aun en un septiembre donde su promedio ha sido de .239, continúa generando oportunidades mediante su disciplina en el plato.

Además, sus 26 cuadrangulares lo colocan a cuatro de alcanzar los 30, una cifra que, de conseguirla, le permitiría mantener una racha de cuatro temporadas consecutivas con al menos esa cantidad.