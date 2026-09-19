El estelar relevista Félix Bautista vuelve al bullpen de los Orioles después de 14 meses de espera

Félix Bautista ha batallado contra cirugías para estabilizarse en MLB. ( ARCHIVO/ AP )

Ya es oficial: Félix Bautista volvió a las Grandes Ligas.

El poderoso cerrador dominicano fue reincorporado este sábado por los Orioles de Baltimore, completando otra larga recuperación después de someterse a una cirugía en el hombro derecho, y quedó nuevamente a disposición del equipo, que espera que eventualmente pueda recuperar su tradicional papel como cerrador.

Su próxima aparición será la primera en las Mayores desde el 20 de julio de 2025, más de 14 meses después de su última presentación.

Bautista, de 31 años, había sido colocado en la lista de lesionados de 60 días desde febrero y su regreso representa uno de los movimientos más importantes del bullpen de Baltimore en el cierre de 2026.

El regreso del quisqueyano llega en un momento en que Baltimore también tuvo que despedirse de su otro cerrador.

Los Orioles decidieron dar por terminada la temporada de Ryan Helsley, quien permanecía fuera desde el 30 de junio por molestias en el codo derecho.

Helsley, firmado durante el receso con un contrato de dos años y 28 millones de dólares para ocupar temporalmente el puesto de cerrador mientras Bautista se recuperaba, solo pudo participar en 17 encuentros y terminó con efectividad de 4.11 y ocho salvamentos en 15 1/3 entradas.

Aunque realizó una entrada perfecta durante su rehabilitación en Triple-A el 12 de septiembre, Baltimore optó por no acelerar su regreso con apenas ocho partidos restantes en el calendario.

Difícil situación de salud

Para Bautista, el regreso supone superar otro proceso físico de enorme duración. El dominicano ya se había perdido toda la temporada 2024 después de someterse a una cirugía Tommy John en octubre de 2023.

Volvió en 2025 y realizó 35 apariciones, pero el 20 de julio de ese año sufrió el problema que terminó llevando a una cirugía para reparar un desgarro del manguito rotador y otro en el labrum del hombro derecho, realizada en agosto.

El proceso volvió a dejarlo fuera durante más de un año, pero el derecho consiguió completar nueve apariciones de rehabilitación en las Ligas Menores, ocho de ellas con Triple-A Norfolk, donde registró 2.35 de efectividad en 7 2/3 entradas.

Los antecedentes explican por qué Baltimore pretende manejar con cuidado la utilización de Bautista. El manager Craig Albernaz dejó claro que el dominicano no será colocado automáticamente en el noveno inning. "No vamos a forzarlo a asumir el papel del noveno inning", explicó, señalando que el club quiere ser cuidadoso con su preparación y con el aumento progresivo de su carga de trabajo.

Al mismo tiempo, reconoció que la naturaleza impredecible del béisbol hace imposible establecer de antemano exactamente cómo será utilizado. La intención es que Bautista vuelva a convertirse gradualmente en una pieza fundamental del bullpen, pero sin apresurar un proceso que ha requerido meses de recuperación.

Cuando ha estado saludable, Bautista ha demostrado ser uno de los relevistas más dominantes de las Grandes Ligas. El derecho de 6 pies y 8 pulgadas acumula 67 salvamentos y una efectividad de 2.01 en 156 apariciones desde su debut en 2022, incluidos 33 rescates durante su extraordinaria temporada de 2023, cuando fue seleccionado al Juego de Estrellas y ganó el premio Mariano Rivera al Relevista del Año de la Liga Americana.

En 2025, antes de lesionarse, registró 2.60 de efectividad y 19 salvamentos en 35 partidos.

Su retorno también fue precedido por una rehabilitación que comenzó en agosto. Bautista lanzó por primera vez en un partido el 23 de agosto, con Doble-A Chesapeake, en su primera aparición competitiva en 13 meses. Aquella jornada permitió tres carreras, un hit y tres boletos en apenas un tercio de entrada, pero posteriormente fue aumentando su trabajo hasta completar nueve apariciones de rehabilitación.

En Norfolk terminó con la mencionada efectividad de 2.35 en 7 2/3 episodios, una señal de que estaba preparado para dar el siguiente paso.