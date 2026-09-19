VIDEO| Josué De Paula se viste de héroe: "Siento la adrenalina, pero sé cómo canalizarla"

Josué De Paula vivió una noche inolvidable en su debut en Dodger Stadium, convirtiéndose en la bujía ofensiva que rompió el empate en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles por 8-2 ante los Gigantes de San Francisco.

El cotizado prospecto dominicano de 21 años, alineado como bateador designado, demostró de inmediato por qué la gerencia confió en su talento al subirlo directo desde Doble-A.

En la quinta entrada, De Paula abrió el episodio conectando un sencillo al jardín derecho frente a los envíos del pitcheo de San Francisco, consiguiendo el primer hit de su carrera en casa.

Josue De Paula in his Dodger Stadium debut (out of the No. 9 spot):



2-for-3, RBI double, walk, 2 runs scored



He has a .924 OPS through his first 8 games in MLB. He has 8 walks to 2 strikeouts.pic.twitter.com/ASdMj93HkD — Noah Camras (@noahcamras) September 19, 2026

Poco después, en el sexto inning y con el encuentro empatado 2-2, el quisqueyano se vistió de héroe al conectar un doblete productor con dos outs hacia la banda contraria, devolviéndole una ventaja definitiva a Los Ángeles en medio de una ensordecedora ovación en Chávez Ravine.

Al concluir el encuentro del viernes 18 de septiembre, Josué De Paula conversó con los medios locales en una entrevista exclusiva publicada por SportsNet LA y MLB.com, donde analizó el impacto de su primera semana en las Mayores y cómo maneja la presión en los escenarios grandes.

Cuando luego entró al dugout, De Paula reaccionó sorprendido cuando se dio cuenta que uno de los compañeros que lo felicitó por su actuación, fue nada más y nada menos que Shohei Ohtani.

Josue De Paula saw Shohei Ohtani for the first time in the Dodgers dugout



His reaction did NOT disappoint pic.twitter.com/jtkXJihos8 — Punchoutpitch (@Punchoutpitch) September 19, 2026

Enfoque de veterano

"Se sintió increíble poder hacer eso por el equipo y darnos la ventaja", declaró el joven con una gran sonrisa al recordar su doblete impulsor. El dominicano sorprendió a la prensa al detallar cómo enfoca su mente en situaciones de máxima adrenalina: "Siento la adrenalina, pero sé cómo canalizarla y enfocarla. Estoy sumamente concentrado en el plato, pero al mismo tiempo sé cómo calmarme a mí mismo".

Además de llamar la atención por usar tres canciones de entrada distintas —incluyendo un tema de Meek Mill dedicado a su padre al conectar su primer hit en casa—, De Paula dejó una declaración contundente y llena de carácter respecto a los comentarios sobre sus habilidades en los jardines: "Voy a callar a mucha gente con mi defensa muy pronto".

El impacto inicial del jardinero zurdo ha sido tan contundente que el mánager Dave Roberts reconoció públicamente que la presencia del novato en el roster de postemporada es una posibilidad real.

"Simplemente amo sus turnos al bate. Toma sus boletos, tiene poder cuando la bola está en la zona y sabe cómo conseguir un hit básico; juega de forma muy profesional", elogió Roberts tras el encuentro.

Su rápido acoplamiento e impacto en el terreno también generaron los elogios del ex-MVP Mookie Betts, quien destacó la personalidad del dominicano al combinar un enfoque silencioso en el campo con una actitud alegre en el clubhouse.