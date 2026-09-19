Junior Caminero pega sencillo en el noveno y anota la vuelta del triunfo de los Rays

El antesalista dominicano Junior Caminero abrió la puerta para que los Tampa Bay Rays celebraran otra victoria de película. El antesalista llegó al plato en la novena entrada y conectó un sencillo para iniciar la ofensiva decisiva, avanzó a segunda base con un passed ball y terminó anotando la carrera del triunfo gracias al sencillo de dos outs del puertorriqueño Richie Palacios, que dejó tendidos 2-1 a los Boston Red Sox.

Caminero fue protagonista del último intento ofensivo de Tampa Bay, que consiguió su tercer triunfo por walk-off durante una estadía de nueve partidos en casa y mejoró a 94-60 en la temporada.

El encuentro fue un duelo de pitcheo durante buena parte de la tarde. Freddy Peralta tuvo otra sólida apertura para los Rays, aunque no pudo conseguir la decisión en su intento de alcanzar una quinta victoria consecutiva.

El derecho quisqueyano trabajó 5.2 entradas, permitió una carrera y cuatro hits con 97 lanzamientos, con seis ponches y dos boletos. Boston tomó la ventaja en el tercer episodio, cuando Caleb Durbin abrió con doble, avanzó a tercera mediante un toque de sacrificio de Jarren Duran y anotó con otro doble, esta vez de dos outs, de Roman Anthony.

El jardinero continuó así con su buen momento después del jonrón y las tres carreras impulsadas que había conseguido en el triunfo del viernes por 4-2.

Tampa Bay respondió en el cuarto capítulo con el jonrón número 22 de Jonathan Aranda, quien llevó hacia el jardín izquierdo una recta de cuatro costuras del criollo Brayan Bello a 97 millas por hora para igualar el marcador.

Bello, sin embargo, ofreció una actuación sobresaliente: lanzó ocho entradas, permitió apenas una carrera y cinco hits, y empató el récord de su carrera con 11 ponches, sin conceder boletos. Los Rays amenazaron nuevamente en el séptimo, cuando Liam Hicks y Chandler Simpson conectaron sencillos consecutivos, pero Bello salió del problema ponchando a Cedric Mullins.

FInal emocionante

El dramatismo aumentó en la novena. Durbin conectó su segundo doble de la jornada, pero fue puesto out tratando de alcanzar tercera, y Jarren Duran siguió con su quinto triple de la temporada. Isiah Kiner-Falefa, sin embargo, bateó un rodado profundo hacia tercera para terminar la amenaza.

En la parte baja, Caminero abrió la entrada con un sencillo ante Garrett Whitlock; Chandler Simpson añadió otro imparable y, después del passed ball de Connor Wong, ambos corredores avanzaron.

Con dos outs, Palacios conectó un sinker de 1-2 hacia el jardín derecho corto y Caminero cruzó el plato con la carrera que completó el triunfo 2-1. Hicks y Simpson terminaron con dos hits cada uno, mientras Bryan Baker (4-2) se acreditó la victoria.

La victoria permitió a Tampa Bay mejorar a 7-1 en su estadía de nueve partidos en casa, mientras Boston cayó a 84-71 y perdió por primera vez en tres encuentros.

El triunfo también igualó la serie final de los Rays como locales en la temporada regular, en una jornada en la que el aporte dominicano de Caminero en el noveno episodio terminó siendo decisivo.