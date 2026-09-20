Las Águilas Cibaeñas abren su campo de entrenamientos con la mira puesta en la corona 23

Las Águilas Cibaeñas ponen en marcha este lunes su camino hacia la conquista de la corona número 23 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), cuando abran oficialmente el Águilas Camp 2026 en el estadio Cibao, con una combinación de jugadores veteranos y jóvenes talentos que buscarán llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada, previsto para el 16 de octubre.

El conjunto amarillo comenzará sus trabajos bajo la dirección del manager Luis "Pipe" Urueta, quien encabezará un cuerpo técnico diseñado para sacar el máximo rendimiento de la plantilla.

Además de los lanzadores y receptores, se espera la integración de jugadores de posición que ya finalizaron sus compromisos en los diferentes circuitos y que aprovecharán desde el primer día para prepararse de cara al campeonato.

Opciones para contar con jugadores

Las Águilas todavía cuentan con jugadores activos en las Grandes Ligas y en la Liga de Japón, cuyos respectivos calendarios aún no han concluido.

La mayoría de los peloteros que accionaron en las Ligas Menores y en México, sin embargo, ya se encuentran en el país y están disponibles para comenzar la preparación.

La jornada inaugural contempla la recepción de los jugadores por parte del gerente general Gian Guzmán y el vicepresidente de Operaciones de Béisbol, René Francisco, mientras que el nuevo presidente de la organización, el doctor Wilheln Lawrence, junto a otros directivos, podría participar en la bienvenida sobre el terreno del estadio Cibao.

Urueta estará acompañado por un grupo de técnicos con experiencia en diferentes áreas del béisbol, entre ellos Joel Noboa, Melky Cabrera, Yunesky Maya, José Zapata, Julio Valdez, Ricardo Nanita y Fred Landers.

En las esquinas del cuadro también habrá dos apellidos estrechamente vinculados a la historia del club: TJ Peña, hijo de la leyenda aguilucha Tony Peña, estará dirigiendo en la tercera base, mientras Andy Fermín, hijo de Félix Fermín, ocupará funciones en la primera almohadilla.

La estructura de preparación no se limitará al equipo principal. Las Águilas también pondrán en funcionamiento la Liga Paralela, espacio destinado al desarrollo de sus prospectos y a la preparación de jugadores que necesiten acumular turnos y entradas antes de incorporarse al conjunto grande. Allí estarán trabajando Junior Fermín, Fernando Hernández y Adrián Abreu.

Con el estadio Cibao como punto de partida, las Águilas comienzan así una nueva carrera por el campeonato. La meta está claramente definida: recuperar el título nacional y convertir el número 23 en la próxima cifra de una historia que ya suma 22 coronas.