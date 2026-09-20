Los Toros del Este abren las puertas del 'Corral' para iniciar su preparación

Víctor Estévez, mánager de los Toros del Este. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Los Toros del Este comenzarán este lunes a darle forma a su proyecto para la temporada 2026-27 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), cuando abran las puertas del Corral, en el estadio Francisco A. Micheli, para poner en marcha sus entrenamientos con la mira puesta en el próximo campeonato.

Las prácticas están pautadas para comenzar a las 9:00 de la mañana y contarán con la presencia tanto de jugadores de posición como de lanzadores, incluidos los peloteros seleccionados por la organización en el pasado Draft de Novatos. Será el primer paso de una preparación que busca llevar al conjunto romanense en las mejores condiciones al Día Inaugural.

Mientras el dirigente Víctor Estévez completa su participación en las Grandes Ligas como coach de los Nacionales de Washington, los trabajos estarán bajo la conducción de Brayan Peña, bench coach de los Toros.

Peña tendrá la responsabilidad de encabezar las primeras jornadas de preparación, acompañado por Jordan Norberto, quien estará al frente de los lanzadores, y Ray Willy Gómez, coach de bateo, además del resto del cuerpo técnico taurino.

La apertura del campamento también marcará el comienzo de una etapa importante para los jugadores jóvenes de la organización.

La presencia de los seleccionados en el Draft de Novatos permitirá al cuerpo técnico observar desde temprano el talento que busca abrirse espacio dentro de la estructura del equipo, mientras los veteranos avanzan en su preparación para una temporada que volverá a reunir a los seis clubes de la liga.

Disponibilidad de entradas y bonos

Fuera del terreno, los Toros mantienen abierto el proceso de abonados para la campaña venidera y recuerdan a su fanaticada que pueden adquirir sus abonos con un 15 por ciento de descuento.

Los interesados pueden comunicarse con las oficinas taurinas a través de los teléfonos 809-556-6188 y 809-556-6189, o realizar el proceso mediante la página oficial de abonos del club.

El calendario también le ofrece a los romanenses la oportunidad de disfrutar temprano de su equipo en casa. Los Toros disputarán tres de sus primeros cinco compromisos como locales. La temporada comenzará para ellos el viernes 16 de octubre, cuando reciban a las Estrellas Orientales en el estadio Francisco A. Micheli.

Después del Día Inaugural, los Toros viajarán a Santiago el sábado 17 para enfrentar a las Águilas Cibaeñas y al día siguiente se trasladarán a San Pedro de Macorís para medirse nuevamente con las Estrellas. Tras el lunes libre, regresarán al Corral para recibir el martes a las Águilas y el miércoles a los Tigres del Licey.