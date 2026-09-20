VIDEO | Resumen MLB: Tatis Jr. alcanza 25 jonrones por cuarta vez; Cristopher Sánchez gana su 18

Fernando Tatis Jr. al momento de conectar un jonrón. ( SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES/ VIA AFP )

Fernando Tatis Jr. alcanzó los 25 cuadrangulares por cuarta ocasión en su carrera durante el partido en el que los Padres vencieron 7-3 a los Marlins.

El jardinero terminó el juego de 4-1, 1 CE, 1 CA con lo que ayudó a San Diego a extender su racha de victorias a cinco, y seguir firmes como el segundo Wild Card de la Liga Nacional.

Fernando Tatis Jr. clubs home run No. 25 and his EIGHTH of September pic.twitter.com/9ckWfz5hW1 — MLB (@MLB) September 20, 2026

Tatis Jr dio al menos 25 jonrones o más en 2021 (42), 2023 (25), y 2025 (25).

Manny Machado se fue de 4-0, mientras que por Miami, Otto López falló en cuatro turnos, Deyvison de los Santos de 3-0.

Sánchez, líder MLB

El zurdo Cristopher Sánchez se convirtió en el líder de las Grandes Ligas en victorias al guiar a los Filis de Filadelfia a un triunfo por 7-2 sobre los Mets de Nueva York.

Sánchez (18-6, 2.93) permitió seis hits, dos carreras y ponchó a seis bateadores durante 6.1 entradas, con lo que rompió el empate que mantenía con Sonny Gray (17-5) de Boston, por el liderato de juegos ganados en la MLB.

Steve Carlton fue el último pitcher de los Filis que terminó como líder de victorias en la MLB con 23 triunfos en 1982.

Por los Mets, Juan Soto concluyó de 4-1, Christopher Morel de 1-0.

Cruz logra hazaña

El outfielder de los Piratas, Oneil Cruz, conectó un cuadrangular solitario en el cuarto episodio que fue decisivo para el triunfo 4-3 de Pitssburgh sobre los Reales.

Fue el bambinazo número 20 de Cruz, con lo que junto a sus 28 bases robadas se convierte (junto a Barry Bonds y Andrew McCutchen) en apenas el tercer jugador en la historia de la franquicia en lograr el 20-20 en tres campañas seguidas. Cruz terminó de 4-1, 1 CE, 1 CA.

Oneil Cruz has his third straight 20/20 season! pic.twitter.com/o4zmTyiT1D — MLB (@MLB) September 20, 2026

En otros partidos, Arizona mantiene sus esperanzas matemáticas de clasificar a los playoffs con un triunfo 8-4 sobre los Yankees. Geraldo Perdomo se fue de 4-2, 2 CE, 1 CA; Ketel Marte de 4-2, 1 CA. Los Bravos de Atlanta ganaron el banderín del este de la Liga Nacional, al barrer a los Astros con un triunfo 4-2 este domingo.

Por Houston, el receptor dominicano Yainer Díaz pegó su jonrón 13, y concluyó de 4-2, 1 CE, 1 CA.