César Valdez, Ramón Hernández, Andretty Cordero y Orelvis Martínez, entre otros jugadores, encabezaron este lunes la primera jornada de entrenamientos de los Tigres del Licey, equipo que busca rebotar de una pobre actuación colectiva y alcanzar, de momento, la clasificación en el próximo torneo de béisbol otoño-invernal dominicano.

La pasada campaña los Tigres del Licey finalizaron en el último lugar de la tabla clasificatoria y quedaron fuera de la postemporada, después de haberse presentado en la final en cuatro ocasiones, tres de ellas en forma corrida en la que ganaron dos campeonatos corridos y estuvieron a un batazo de llevarse el tricampeonato.

"Nosotros hemos tratado de reforzar las partes que entendimos que el año pasado no nos funcionaron", dijo el gerente general de los azules, Audo Vicente al abrir los entrenamientos de los Tigres en el complejo de los Azulejos de Toronto, en Baseball City, en Boca Chica.

Sin ir más lejos deja claro el punto al que se refiere: "Para ser de manera más específico, hemos fortalecido lo que nuestro pitcheo abridor para darle chance a que nuestro bullpen que ha sido como dicen el arma principal durante los últimos cuatro años de manera consecutiva".

El Licey terminó con marca de 21-29 en la tabla de posiciones y su pitcheo colectivo no fue necesariamente la causa de un desempeño desigual para este conjunto que terminó con un buen WHIP de 1.35, pero con solo 165 empujadas, el peor entre los seis equipos del campeonato.

El pitcheo, en realidad, descansó en el bullpen, más que los iniciadores. Misael Tamárez fue el único lanzador que terminó con récord positivo de 3-1, pero como lanzador de relevo.

"Tengo un poquito más de respiro (sobre el pitcheo) y a eso le agregamos un par de jugadores importados que en su momento ustedes van a conocer", señaló Vicente.

El punto fundamental de la baja azul de la pasada campaña fue el bateo en el momento oportuno. Y eso es algo que deben de superar este año si es que quieren establecerse entre los mejores cuatro que van al round robin. "El tema de la ejecución", dijo Vicente sobre lo que deben de mejorar.

"Entonces este juego se trata de ejecución en un partido, el que mejor sale en la noche y ejecuta usualmente sale con la victoria", reflexionó el gerente azul.